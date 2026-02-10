ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÇÆ°²è»£±Æ¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡ÖX-M5¡×°ìÂò!? ÃæÈ½±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤â
¡ÖÆ°²è»£±Æ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦Áª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£Âç¤¤¤¥«¥á¥é¤Î¤Û¤¦¤¬²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾®¤µ¤¤¥«¥á¥é¤ÏÈ¯Ç®¤Ç¤¹¤°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Æ°²è»£±Æ°ÊÁ°¤ÎÇº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥«¥á¥é¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥áー¥«ー¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¹Æ¤Î¼ç»Ý¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥Èµ¡¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¾®·¿¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Þ¤ÇÂ·¤¨¡¢¥ì¥ó¥º¤â¥·¥Í¥Þ¤äÊüÁ÷ÍÑ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÎ¸«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥° ¥°¥ëー¥× ¾¦ÉÊ´ë²è¥°¥ëー¥×¤ÎÊÆÅÄÂÙ¼£»á(º¸)¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¥°¥ëー¥× ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎÂçÀÐÀ¿»á(±¦)
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥á¥é¤È¥ì¥ó¥º¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚX¥·¥êー¥º ¥Ü¥Ç¥£(APS-C)¡Û FUJIFILM X-M5¡¡¼ÂÇä136,400±ß(¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß) FUJIFILM X-H2S¡¡¼ÂÇä383,900±ß(¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß) FUJIFILM X-H2¡¡¼ÂÇä306,900±ß(¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß) FUJIFILM X-S20¡¡¼ÂÇä192,500±ß(¥Ü¥Ç¥£¤Î¤ß)
¡ÚX¥Þ¥¦¥ó¥È ¥ì¥ó¥º/¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¡Û ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ¡¡¼ÂÇä47,300±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º XF35mmF1.4 R¡¡¼ÂÇä94,600±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º XF18-120mmF4 LM PZ WR¡¡¼ÂÇä141,900±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º XF16-55mmF2.8 R LM WR II¡¡¼ÂÇä189,200±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º MKX18-55mmT2.9¡¡¼ÂÇä543,950±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º MKX50-135mmT2.9¡¡¼ÂÇä593,450±ß
¡ÚX¥·¥êー¥º(¥ì¥ó¥º°ìÂÎ·¿)¡Û FUJIFILM X half¡¡¼ÂÇä118,800±ß FUJIFILM X100 VI¡¡¼ÂÇä281,600±ß
¡ÚGFX¥·¥êー¥º(¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È)¡Û FUJIFILM GFX100S II¡¡¼ÂÇä847,000±ß FUJIFILM GFX ETERNA 55¡¡»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê235Ëü9,500±ßÁ°¸å
¡ÚG¥Þ¥¦¥ó¥È ¥ì¥ó¥º/¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¡Û ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º GF55mmF1.7 R WR¡¡¼ÂÇä361,900±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º GF80mmF1.7 R WR¡¡¼ÂÇä361,900±ß ¥Õ¥¸¥Î¥ó¥ì¥ó¥º GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR¡¡¼ÂÇä786,500±ß
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡ÖX-M5¡×°ìÂò?
--¤³¤ì¤«¤éÆ°²è¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë1ÂæÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ëµ¡¼ï¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
FUJIFILM X-M5¡£¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤ÎXC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ¤òÁõÃå
ÊÆÅÄ¡§¾®·¿·ÚÎÌ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¡È¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¡É¤«¤é¡¢¡ÖX-M5¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£²èºî¤êµ¡Ç½¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¡¢Æ°²è¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡ÖETERNA¡×(¥¨¥Æ¥ë¥Ê)¤ò´Þ¤à20¼ïÎà¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¤ÏÀÅ»ß²è¤òÁÛÄê¤·¤¿²èºî¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏETERNA¤ä¡¢±Ç²è¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¡È¶ä»Ä¤·¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡ÖETERNA BLEACH BYPASS¡×(¥¨¥Æ¥ë¥Ê ¥Ö¥êー¥Á¥Ð¥¤¥Ñ¥¹)¤òÀ§Èó»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
X-M5¤Ç¤Ï¡¢Å·ÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤¹¤ë¥À¥¤¥ä¥ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹¥¤ß¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Êµ¡Ç½¤ä¡¢¤¼¤Ò¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÊªÍý¥À¥¤¥ä¥ë¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X-M5¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥À¥¤¥ä¥ë
ETERNA BLEACH BYPASS¤ÎºîÎã
(C)Yukio Uchida
ETERNA BLEACH BYPASS¤ÎºîÎã
(C)Kiko Arcas
ÂçÀÐ¡§Æ°²è¤Î¾åµé¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖX-H1¡×(2018Ç¯È¯Çä)¤ÇÅëºÜ¤·¤¿ETERNA¤¬¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î±Ç²èÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÇÆ°²è¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤éLog¼ýÏ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¸ø¼°¤ÎLUT(¥é¥Ã¥È¡£¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Æー¥Ö¥ë)¤â10¼ïÎà¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤é¤·¤¤²èºî¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ETERNA¤ÎºîÎã
(C)Shohei Sawada
ETERNA¤ÎºîÎã
(C)Nicole Russo
ÊÆÅÄ¡§¼Â¤ÏX-M5¤Ç¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊF-Log2¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²»À¼¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âTEAC¼ÒÀ½¤ÎXLR¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Îµ¡¼ï¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤È¤·¤ÆÆ°²è»£±Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X-M5¤Î¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤¬²£°ÌÃÖ¤Î¾õÂÖ¤Ç9¡§16¤Î½ÄÆ°²è¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢15ÉÃ¡¢30ÉÃ¡¢60ÉÃ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹¤µ¤Ç»£¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¼ç¤ÊÁàºî¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¼°¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢¤è¤¯»È¤¦µ¡Ç½¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬ÊÂ¤Ö
ÂçÀÐ¡§¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ï¡¢µ¡¼ï¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¥·¥êー¥º¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÉÊ¼ïÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ä²èÁü½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ±¤¸¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¾¦ÉÊ²½¤Î¸úÎ¨¤Î¤¿¤á¤Ë¤â°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Î´ðËÜ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
--¥µ¥Ö¤ÎÆ°²è¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë1Âæ¤Ï?
ÂçÀÐ¡§»ä¤Ï¡¢¥µ¥Ö¤Ë¤â¡ÖX-M5¡×¤òµó¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤ÊËüÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§¡ÖX-M5¡×¤Ï¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º(XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ)¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¾®·¿·ÚÎÌ¤Ç¤¹¡£X¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¡ÖXF¡×¤È¡ÖXC¡×¤¬¤¢¤ê¡¢C¤ÏCompact(¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È)¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ì¥ó¥º¤ÏXC¤Ç¤¹¤¬²è¼Á¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅÆ°¥ºー¥à¤ÏÆ°²è¸þ¤±¤ÎÁàºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥éÁàºî¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¸º¤é¤»¤ë¡Ö¾¦ÉÊ»£±Æ¥âー¥É¡×¡ÖÇØ·Ê¥Ü¥±¥âー¥É¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ç¤ÎÈþÈ©µ¡Ç½¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡ÖX-M5¡×¤Î¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸å¤ÎÊÔ½¸¤Ë¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¡¢¡È»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¡É¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âºòº£¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁõÃå¥ì¥ó¥º¤ÏXC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
ÊÆÅÄ¡§¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤Ç¿È·Ú¤ËÆ°²è¤ò»£¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¼°¤Î¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å°Ìµ¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤â¥Ö¥ì¤òÊäÀµ¤Ç¤¤ë¥âー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Öー¥¹¥È¡×¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ìÊäÀµ¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥ìー¥à¤ÎÍÉ¤êÌá¤·¤Ê¤É¤Ç¤â±ÇÁü¤¬¥«¥¯¤Ä¤«¤º³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§¾å°Ìµ¡¤Î¡ÖX-H2S¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¤È¡¢¤ä¤Ï¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥ê¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
FUJIFILM X-H2S¡£6.2K 30p¤ä4K 120pµÏ¿¡¢CFexpress¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¡£ºÇÂç7.0ÃÊÊ¬¤Î¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡¹½¤âÈ÷¤¨¤ë
--Æ°²è¤Î¡È»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¡É¼ûÍ×¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«?
ÊÆÅÄ¡§¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Í¥Þ·Ï¤Î¹â²è¼Á¼ûÍ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃ»Ç¼´ü¤«¤Ä¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»Æâ¤Ç¹â¤¤±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°Æ·ï¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤Î±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¤Ë¤â¡¢¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§ºÇ¶á¤ÏYouTube¤äInstagram¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Î±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥·¥Í¥Þ¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ËÀ¸ÇÛ¿®¡×¤È¤¤¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ìÊý¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖX-M5¡×¤Ë¡ÖXF35mmF1.4 R¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¼ÒÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¡ÖX-M5¡×¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËUSBÀÜÂ³¤·¤ÆWebcam¥âー¥É¤Ç»È¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
²ÄÆ°¼°¤ÎÇØÌÌ¥â¥Ë¥¿ー¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÑÅÓ¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿X-M5
--ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎÆ°²èÂÐ±þ¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥êー¥º/¥«¥Æ¥´¥êーÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÐ¡§¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖX-S20¡×¤Þ¤Ç¤È¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾å¤Îµ¡¼ï¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ìµ¡¤Ç¤ÏCFexpress¥«ー¥É¤¬»È¤¨¤¿¤ê¡¢³ÈÄ¥À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¹¡£
¾®·¿·ÚÎÌ¤ÊAPS-Cµ¡¡£º¸¤¬¡ÖFUJIFILM X-S20¡×¡¢Ãæ±û¤¬¡ÖFUJIFILM X-M5¡×¡£°ìÈÖ±¦¤Î1·¿¥»¥ó¥µーÅëºÜ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¥á¥é¡ÖX half¡×(X-HF1)¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥éÅª¤Ê»£±Æ½êºî¤ò³Ú¤·¤à¥«¥á¥é¤À¤¬¡¢2-in-1µÏ¿¤Ç¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë
º¸¤«¤é¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¡ÖGFX ETERNA 55¡×¡¢¡ÖGFX100S II¡×¡¢APS-C¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¡ÖFUJIFLM X-H2S¡×¡¢¡ÖFUJIFILM X-H2¡×¡£¤è¤ê¸½¾ì»ÅÍÍ¤ÎÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¾å°Ìµ¡¤À
--¤¹¤Ç¤ËÂ¾¼Ò¤Î¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆ°²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¡ÖX-M5¡×¤ò·é¤¤¥«¥á¥é¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µá¤á¤ë»ÅÍÍ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÅ»ß²è¤â»£¤ì¤ë¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¶È³¦¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡È¥«¥á¥é¹¥¤¡É¤Ê¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥ó¥º¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§Îã¤¨¤Ð¡ÖX-S20¡×¤Ï¡¢¡ÖX-M5¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¡ÖX-H2¡×¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢HDMIÃ¼»Ò¤â¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âÂ®¤ÊCFexpress¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ÆProRes HQ¤¬ÆâÉô¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±»®¤¬¹¤¯¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FUJIFILM X-H2S
ÂçÀÐ¡§¡ÖX-H2S¡×¤Ç¤¹¤È¡¢4K120p¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥ÉµÏ¿¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê±ÇÁüºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥íー±é½Ð¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¥ë¤È¥·¥Í¥Þ¡¢¥ì¥ó¥º¤Ï¤É¤¦°ã¤¦?
--X¥·¥êー¥º¤ÎÆ°²èµ¡Ç½¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«? ¥ì¥ó¥º¤Ë¤â¹©É×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¤ä¤Ï¤ê²è¼Á¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ë¤Ï±Ç²èÍÑ¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¿ÍÈ©¤Î²èºî¤ê¤ä³¬Ä´¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎGFX¤Ç¤Ï¡¢LogµÏ¿¤Ç¤â¤è¤ê¹¿§°è¤ÊF-Log2 C¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÊÔ½¸¤ËÂÑ¤¨¤ë½½Ê¬¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¥ë¤È¥·¥Í¥Þ¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥Í¥ÞÀìÍÑ¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ê¤ë¤È²òÁüÅÙ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â8K(Ìó3,300Ëü²èÁÇ)¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1²¯²èÁÇ¤ò²òÁü¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥·¥Í¥ÞÍÑ¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥·¥Í¥Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë²òÁüÅÙ¤ÎÃæ¤ÇºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§Æ°²è¤Ë¹ç¤¦¥ì¥ó¥º¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖXF18-120mmF4 LM PZ WR¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄêÂ®¤ÇÆ°¤¯ÅÅÆ°¥ºー¥àµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥©ー¥«¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁüÇÜÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ö¥êー¥¸¥ó¥°¤ÎÍÞÀ©¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖXF16-55mmF2.8 R LM WR II¡×¤â¡¢¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¤Ê¤¯¤¹¡È¥Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¡Éµ¡¹½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ°²è¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Á¥ë¤È¥·¥Í¥Þ¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤É¤³¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
XF16-55mmF2.8 R LM WR II¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¡È¥ì¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥¸¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾å°Ì¥°¥ìー¥É¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉÕ¶á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¹Ê¤ê¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ
--¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ÎÆ°²èµ¡Ç½¤Ï¡¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ä¥¸¥ó¥Ð¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤ËÊÌÅÓÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤äÃÎ¼±¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½é¿´¼Ô¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¼ê¥Ö¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Æâ¤äÅÅ»Ò¼°¤ÎÊäÀµµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥éÃ±ÂÎ¤Ç¤â¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§¼Â¤ÏAPS-C¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¡ÖX100¡×¥·¥êー¥º¤ÇÆ°²è¤ò»£¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÆ°²è¡É¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ND¤Î¸º¸÷ÎÌ¤Ï¡ÖX100 VI¡×¤À¤È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¹¥Ôー¥É4ÃÊÊ¬¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ
--35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤è¤êÂç¤¤Ê¡¢GFX¤Î¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç»£¤ëÆ°²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÐ¡§¡ÖGFX100S II¡×¤Ç±ÇÁü¤ò»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È(Ìó44¡ß33mm¤Î¥»¥ó¥µー)¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡È°ãÏÂ´¶¡É¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¼Ì¤½¤¦¡×¤ÎTVCM¤Ï¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
FUJIFILM GFX100S II
FUJIFILM GFX ETERNA 55
ÂçÀÐ¡§¤³¤ì¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤ä±ü¹Ô¤´¶¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±ÇÁüÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¤¤â¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÎ©ÂÎ´¶¤ä¼Á´¶¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²¯²èÁÇ¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶¹â²èÁÇ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ç¤¤¤¦35mm¤ÈÃæÈ½¤Î°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¼Ì¤½¤¦¢ö2026 ¡È¥Á¥§¥¡É±¿Ì¿¤Î¤â¤Á¤Ä¤¡×ÊÓ TVCM/ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à
ÊÆÅÄ¡§ºÇ½ªÅª¤ËÆ±¤¸²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£
ÂçÀÐ¡§GFX¥·¥êー¥º¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ó¥¹¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢IMAX¡¢ARRI¤ÎALEXA 65¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤¹¤®¤Æ»È¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç»£¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤¬½Ð¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¤Î¥«¥á¥é(¸å½Ò¤Î¡ÖGFX ETERNA 55¡×)¤â½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
GFX ETERNA 55: Ahmet Sesigürgil x short film "ETHERNA" / FUJIFILM
GFX ETERNA 55: Oren Soffer x Narrative Shortfilm "OKAY" Product Release Cut / FUJIFILM
GFX ETERNA 55 x ¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ 24¡×»£±Æ´ÆÆÄ¡¦²ñÅÄÀµÍµ¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¿åÃ«Ë / ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à
¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¡ÖGFX ETERNA 55¡×
--±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡¼ï¤Ç¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§µ¯ÅÀ¤Ï¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¡ÖGFX100 II¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò³«È¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿º¢¤Ë¤Ï¡ÖGFX100S¡×¤È¤¤¤¦µ¡¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç4K30p¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ä´üÂÔ´¶¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¥»¥ó¥µー¤È¿·¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤ÎºÎÍÑ¤Ç¡¢ÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊGFX¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁüÀ©ºî¸þ¤±¤Îµ¡ºà¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢4K60p¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬É¬¿Ü¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖGFX100 II¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÃÎ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤«?¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¥»¥ó¥µー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÈÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¿§¡É¤Ç»£¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤â³§¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¢ÊüÁ÷¡¢¥·¥Í¥Þ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Í¥Þ¥ë¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥ó¥º¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¥·¥Í¥Þ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥¼¥í¥Ùー¥¹¤Ç¡ÖËÜµ¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Î¡È55¡É¤È¤Ï¡¢GFX¥·¥êー¥º¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë44¡ß33mm¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÎÂÐ³ÑÀþÄ¹55mm¤¬Í³Íè¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤È±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë²è¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È¤ªºîË¡¡É¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤á¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥µー¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤Î¥¤¥áー¥¸
--¤ªºîË¡¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¹¥Ôー¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥¢¥ó¥°¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤ÈµÏ¿ÍÑ¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀÅ»ß²è¤Ç¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈÊüÁ÷¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎÊÙ¶¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Log¤ä¿§ºÆ¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÅ»ß²è¤â±ÇÁü¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
GFX ETERNA 55¤ÎÂ¦ÌÌ¥â¥Ë¥¿ー¡£±¦¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÎÀßÄêÃÍ¤¬¡¢»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³«³ÑÅÙ¤Î¡Ö180¡ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÊÆÅÄ¡§Æ°²èµ¡Ç½¤ÎÎò»Ë¤Ç¸À¤¦¤È¡¢2018Ç¯È¯Çä¤ÎAPS-Cµ¡¡ÖX-T3¡×¤¬Å¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£4K 60p¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ê¤ÉÆ°²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²èºî¤ê°Ê³°¤ÎÃÎ¸«¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖX-T3¡×°Ê¹ß¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¤âÈ¯Çä¤·¡¢¡ÖX-H1¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥Ü¥Ç¥£Æâ¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¤âÅëºÜ¤·¡¢2020Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖX-T4¡×¤ÇÀÅ»ß²è¤ÈÆ°²è¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¡ÖGFX100 II¡×¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Î¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤È¡¢¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÎGFX¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë²¿¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¼°¤Î²ÄÊÑND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬¤¢¤ê¡¢³°Éô¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥«¥á¥é¤ÏX-Trans CMOS¤Î¤è¤¦¤Ë¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¯Îò»Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ¤â¤¦°ì²óÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µÕ¤Î»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£GFX¥·¥êー¥º¤Ï¥ì¥ó¥º¤È¥»¥ó¥µー¤¬Èó¾ï¤Ë¹â²òÁü¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¶¿§¤ä¥â¥¢¥ì¤âÃåÊª¤äËÜÅö¤Ë¹â¼þÇÈ¤ÊÌÏÍÍ¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥Ä¤Ç¤ÏÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ¤ÏÇÓ½ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
GFX¥·¥êー¥º¤Ë¥íー¥Ñ¥¹¤òÉÕ¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¥»¥ó¥µー¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Âç¤¤Ê¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¿å¾½¤Î²ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ£¿ôËçÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿å¾½¤È°ÌÁêÈÄ¤Î¸ü¤µ¤äÊ¿ÌÌÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²Ã¹©¤âÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤µ»½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¼°²ÄÊÑND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ÄÆ°Éô¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÀºÌ©¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
--ÅÅ»Ò¼°²ÄÊÑND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§±Õ¾½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Ç»ÅÙ¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ÎÊÑ²½¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È¤¤¤¦¤ÈÆþ¤ì¤ë¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¤È¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï³ê¤é¤«¤Ë¡¢¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ç»ÅÙ¤ò¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÄÊÑND¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÏÈ¤òÊªÍýÅª¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÈ÷¤ï¤ë¡¢ÅÅ»Ò¼°²ÄÊÑND¤ÎÁàºî¥À¥¤¥ä¥ë
--ãþÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªºîË¡¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥µ¥¤¥É¤ò¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤«¤Ä¡¢¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤È¥ì¥ó¥º¤Î¸÷¼´¤ò¤º¤Ã¤È¥ー¥×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GFX¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎGF¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊPL¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¤Î»ÈÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê½Å¤µ¤Î¥ì¥ó¥º¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
GFX ETERNA 55¤Î¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉô¡£GF¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥ó¥º¤Î¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤òÁõÈ÷¡£PL¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÆ±º¤·¤Æ¤¤¤ë
ÂçÀÐ¡§¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÉô¤ÏËÜÂÎ¤Îº¸±¦¤Ë¤Û¤ÜÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤ÏÈï¼ÌÂÎÂ¦¤«¤é¸«¤Æ±¦Â¦¤ËÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¥Áー¥à¤ÇÊÌ¤Î¿Í¤¬¸«¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏµÕÂ¦¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²èÌÌUI¤â¡¢´ûÂ¸¤ÎX¥·¥êー¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥¼¥í¥Ùー¥¹¤Çºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤Îº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤È¼ç¤ÊÁàºîÉô¤ò¶¦ÄÌÇÛÃÖ¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤â¥Áー¥à¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿
ÂçÀÐ¡§2024Ç¯¤Ë¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤ò³«È¯È¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ì¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×¤È¡Ö¥ê¥âー¥È¡×
--¤¤¤Þ¡¢Æ°²è³¦·¨¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
ÊÆÅÄ¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ùー¥¹¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ÎWi-Fiµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿Adobe Frame.io Camera to Cloud¤Ø¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ú¤á¤ÎProxyÆ°²è¤À¤±¤òÀè¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¡¢²¾¤Ë¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¥Çー¥¿¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£±ÇÁüÂçÎÌÀ¸»º¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¨Ç¼À¡¢Â¨»þÀ¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÃ»½Ì¤¬º£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÐ¡§iPhone¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë·Ò¤°¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ÈFrame.io¤Î¥µー¥Ðー¤ò·Ò¤®¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥¶ー»£±Æ¤ä¥ê¥âー¥ÈÏ¿²èµ¡Ç½ÍÑ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇAdobe¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ë»È¤¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤¬Frame.io¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÅÄ¡§¥ê¥âー¥ÈÏ¿²èµ¡Ç½¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±Æ¤ËÊ£¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü»£±Æ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»È¤Ã¤¿±ÇÁüÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ïº£¸å¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÂæ¤Î¥ê¥âー¥ÈÏ¿²è¤òiPad¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÁàºî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥ºÉÊ¼Á¤ÎAF¥ì¥ó¥º¡ÖGF32-90mmT3.5 PZ OIS WR¡×¤¬À¸¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ì¥ó¥º¤Ç¤â³°ÉÕ¤±¤ÎÅÅÆ°¥Õ¥©¥íー¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ê¤É¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸µ¡¹¤¬ÅÅÆ°¤Î¥ì¥ó¥º¤Ç¤¹¤«¤é¥¹¥Þー¥È¤Ë¥ê¥âー¥ÈÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR¡£GF¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÎÅÅÆ°¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡£35mmÈ½´¹»»25-71mmÁêÅö¤Î²è³Ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë
ÂçÀÐ¡§¡ÖX-M5¡×¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Bluetooth¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤¤Î¥°¥ê¥Ã¥×(»°µÓ¥°¥ê¥Ã¥× TG-BT1)¤Ç¤â¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤Î»£±ÆÁàºî¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥âー¥È»£±Æ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ùー¥¹¤Îµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤¬iPhone¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éTG-BT1¤Ç²è³Ñ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤È¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥«¥á¥é¤Ï¥³¥ó¥µー¥È¤äÉñÂæ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·Ñ¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤À¤±¤Î¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥Í¥Þ·Ï¤Î¥«¥á¥é¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¥ê¥âー¥È¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷ÍÑ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¹ー¥Ñー35¤È¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤ÎDuvo¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¢·¿¤«¤éENGÍÑ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âº¬¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤Î±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿ÍÑ¤Ï¥ê¥âー¥È¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§¥ê¥âー¥È¤Î¤¿¤á¤ËÅÅÆ°¤â°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢±ÇÁü»£±Æ¤Ï¼ê¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢AF¥ì¥ó¥º¤ÎMFÁàºî´¶¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGF55mmF1.7 R WR¡×¤ä¡ÖGF80mmF1.7 R WR¡×¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅÅµ¤Åª¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤ÎÁàºî´¶¸þ¾å¤ò¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡ÖGFX100 II¡×¤ä¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ÎÊý¡¹¤«¤é½Ð¤¿Í×Ë¾¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ì¥ó¥º³«È¯¤Ç¤Ï¥á¥«¤ÈÅÅµ¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--¥ì¥ó¥º¤Î¸÷³ØÀß·×¤Ë¤âÆÃ¿§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÂçÀÐ¡§¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¤ÇÅÅÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÅÆ°¤Ç¤â¥á¥«Ä¾·ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ò¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢X¥·¥êー¥ºÍÑ¤Î¥ì¥ó¥º³«È¯µ»½Ñ¤«¤é¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷ÍÑ¤ä¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢Áàºî¥ê¥ó¥°¤ÎÇÛÃÖ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ì¥ó¥º¤ÏÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Àè¤Î¡ÖGF32-90mmT3.5 PZ OIS WR¡×¤ä¡ÖFUJINON LA30x7.8BRM-XB2¡×¤Ï¸å¤í¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ì¥ó¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥©ー¥«¥¹·²¤ò¾®¤µ¤¯¤Ç¤¡¢¥ì¥ó¥º¼«ÂÎ¤Î¾®·¿²½¤äAFÆ°ºî¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥éÍÑ¥ì¥ó¥º¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¤Ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
X¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¡ÖMKX18-55mmT2.9¡×¤È¡ÖMKX50-135mmT2.9¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆ°ºî¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤À¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Ü¥Ç¥£¤È¤ÎÄÌ¿®ÀÜÅÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÄ¶Ê¤ä¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊäÀµ¤ËÂÐ±þ¡£¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¤ä¥®¥¢°ÌÃÖ¤òÅý°ì¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿
--ºÇ¸å¤Ë¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤ÎÆ°²è¥«¥á¥é¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀÐ¡§¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖGFX ETERNA 55¡×¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤Ë¤âÆÏ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î²è¤Ê¤ó¤À!¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¼Ì¤½¤¦¡×¤ÎTVCM¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿§É½¸½¤Ê¤É¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è! ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÆÅÄ¡§Åö¼Ò¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤É¤Îµ¡¼ï¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅëºÜµ¡Ç½¤Ç¥¯¥é¥¹Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¸½¾ì¸þ¤±¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤éÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ¡¼ï¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²èºî¤ê¤òÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥áー¥«ー¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¼´¤È¤·¤Æ¡Ö¿§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Log¤ÇÊÔ½¸¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¢¥·¥Í¥ÞÍÑ¥ì¥ó¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤È¤á¡§Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤¡Ö²è¼Á¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à
ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥Ïー¥É¤È¥½¥Õ¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï2011Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿APS-C¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÖX100¡×¤ª¤è¤Ó2012Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖX-Pro1¡×¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Ç¥¸¥«¥á¤Î¿Ê²½¤â¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë´î¤Ó¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¡¢ÆÈ¼«¤ÎX-Trans CMOS¤Ë¤è¤ë¼Ì¤ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤áÅö½é¤³¤½¡È¼Ì¿¿µ¡¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãå¼Â¤ËÆ°²èµ¡Ç½¤â¿Ê²½¡¦½¼¼Â¤µ¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¥«¥á¥é¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆ°²è¤ÎÁÇÍÜ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¼«Éé¤Ï¤ä¤Ï¤ê²è¼Á(¿§Ì£¤ä³¬Ä´ºÆ¸½À)¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤¬¹¥¤à¥Õ¥£¥ë¥à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ïº£¤äÆ°²è¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡á¡È»£¤Ã¤Æ½Ð¤·¡É¤Ë¤âÂç³èÌö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¥á¥é¥áー¥«ー¿ô¼Ò¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²è¼Á¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤Æ»¤ò¥È¥³¥È¥óÄÉµÚ¤¹¤ëÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Ï¡¢¤¤Ã¤È±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£