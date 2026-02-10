¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë°Â±ß¹â°Õ¼±¤â¡¢Æ°¤¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÎ±¤Þ¤ë²ÄÇ½À
¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û¥É¥ë°Â±ß¹â°Õ¼±¤â¡¢Æ°¤¤Ï¸ÂÄêÅª¤ËÎ±¤Þ¤ë²ÄÇ½À
¡¡¡¡¡¡
¡¡9Æü¤Î»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë±ß¤Ï¡¢½µÌÀ¤±ÁáÄ«¤Ë157±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þ±ßÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£8Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÎò»ËÅªÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ßÇä¤ê¤òÍ¶È¯¤·¤¿³Ê¹¥¡£¤¿¤À¡¢Áªµó¤Ç¤Î¼«Ì±¾¡Íø¤ò¸«±Û¤·¤¿±ßÇä¤ê¤¬Àè½µ¤«¤éÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·´¶¤«¤é¾å¾º¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â½ÅÀÐ¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ155±ß50Á¬Âæ¤Þ¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¡¦±ßÇã¤¤¤¬¿Ê¤à¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ÂÐ²¤½£ÄÌ²ß¤Ç¤â¥É¥ëÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.19Âæ¤ò²óÉü¤¹¤ëÅ¸³«¡£¥æー¥íÆÈ¼«¤ÎºàÎÁ¤ÏË³¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¤ò¹µ¤¨¤¿Ä´À°¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¹ñÆâ¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·ÊÆ¹ñºÄ¤ÎÊÝÍÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¥É¥ëÇä¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ç¤â¥É¥ëÇä¤ê¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃóÊÆÂç»ÈÇ¤Ì¿¤ò¤á¤°¤ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´ØÏ¢µ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥ÞーÀ¯¸¢¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¸åÂà¡£³ÕÎ½¤äÍÎÏ¤Ê¸å·Ñ¸õÊä¤é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¼óÁê»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¯¸¢°Ý»ý¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÌÜÀè¤Ï¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ÎÀª¤¤¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÌÀÆü11Æü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¢13Æü¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤È¡¢À¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥é¥¤¥É¤·¤¿½ÅÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¡¢ËÜÆü¤ÎÊÑÆ°Éý¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ËÎ±¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡
¡¡¤³¤Î¸å¤Î¥É¥ë±ß¤Ï155±ßÂæ¤«¤é156±ßÂæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¼Êý¸þ¡£½°µÄ±¡ÁªµóÁ°¸å¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°Íý¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë1.2000¥É¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¶ÉÌÌ¡£¼êÁ°¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£1.1850～1.1950¥É¥ë¤Î¥ì¥ó¥¸¿ä°Ü¤ò¼´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3700¥É¥ëÁ°¸å¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äì·ø¤¤Æ°¤¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ1.37Âæ¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï¥É¥ë¼çÆ³¤ÎÆ°¤¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢Êý¸þ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î215±ß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¶¯¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£Â¾¤Î¥¯¥í¥¹±ß¤ä¥É¥ë±ß¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡¡¡
