¡¡¡Öºå¿À½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£¹Æü¡¢µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡áÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤¬µ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¥¥ì¥¥ì¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀ¾»³½¨Æó»á¤Ï¡ÖÏÓ¤Î¸å¤í¤Î¿¶¤ê¤¬¾®¤µ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ´À°ÉÔÂ¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÏÏÓ¤Î¸å¤í¤Î¿¶¤ê¤¬¾®¤µ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£Êú¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤«¤é¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¼Ô¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤È¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°·Ï¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÊÑ²½µå¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤½¤³¤½¤³¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÏÏÓ¤¬¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÈ´¤±¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´¨¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥É¥ê¥¹¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ´À°ÉÔÂ¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÅê¤²¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ÀèÈ¯£²¿Í¤Ç¤Ïº¸¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£À©µåÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¡£Ä¹¿È¤Î¥é¥°¥º¥Ç¡¼¥ë¤Ï¡¢Ä¾µå¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤±¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤¬Î©¤Ã¤¿»þ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÉÕ¶á¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢»î¹ç¤Ç»È¤¨¤ë¥á¥É¤¬Î©¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºå¿À¤ÏÆüËÜÅê¼ê¤¬¶¯ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÐÆ¬¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¥É¥ê¥¹¤ò´Þ¤á¤¿£´Åê¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢£²¡¢£³¿Í¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£