¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¡ÌîÍÎ¡Ê76¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥­¥ë¥Èºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥·¡¼ÃæÅç¡Ê74¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄ«µ¯¤­¤¿¤éÀã·Ê¿§¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«Âð²°¾å¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÁðÌÚ¤¬½¼¼Â¤·¹­¡¹¤È¤·¤¿²°¾å¤ÏÀÑÀã¤Ç¡È¿¿¤ÃÇò¡É¤Ë¡£É÷¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê·Ê¿§¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ë¥ã¥ó¥³¤È¥Þ¡¼¥´Ã£¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¾ì¤Ç¤¹¢ö¡×¥­¥ã¥·¡¼ÃæÅç¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð²°¾å¤ÎÀã·Ê¿§

¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢7Æü¡Á8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÀÑÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¥­¥ã¥·¡¼¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅìµþ¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤ó¤Æ!! Ìñ²ð¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¦Àã¤â¥Ë¥ã¥ó¥³¤È¥Þ¡¼¥´Ã£¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¾ì¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¤·¤«¤·¤³¤³¤¬»°Ãã¤Ç¤¹¤«¡©¤È»×¤¦¤Û¤ÉÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡Àã·Ê¿§¤Î¤Û¤«¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿²°¾å¤Ç³Ú¤·¤²¤Ê°¦Ç­¤äÂ¹¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£