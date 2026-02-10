ÀÄÌÚÍ®¡õ¥Ô¥¨ー¥ëÂí¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¼ç±é¡ØNEW GROUP¡Ù½Ð±é¡¡¡È¿Í´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡ÉÅÐ¾ì¤ÎÆÃÊó¤â
¡¡6·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë»³ÅÄ°ÉÆà¼ç±é±Ç²è¡ØNEW GROUP¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀÄÌÚÍ®¤È¥Ô¥¨ー¥ëÂí¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²¼ÄÅÍ¥ÂÀ´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¸ø³«2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÁÈÂÎÁà¤È¤¤¤¦¡Ö½¸ÃÄ¹ÔÆ°¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¿´Íý¤Îº¬Äì¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤«¤Ä¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤¿SF¥µ¥¤¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ä¡¢Âè29²ó¥×¥Á¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢Âè24²ó¥Ìー¥·¥ã¥Æ¥ë¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡¢Âè58²ó¥·¥Ã¥Á¥§¥¹±Ç²èº×¤Ê¤É¡¢16¤òÄ¶¤¨¤ë³¤³°±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤ÊÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°¦Ìò¤Ç»³ÅÄ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢°¦¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤³°µ¢¤ê¤ÇÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Î¶¨Ä´À¤ò½Å¤ó¤¸¤ë½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Å¾¹»À¸¡¦Í¥¤ò±é¤¸¤ë¡£ÀÄÌÚ¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉ½¸½¤Ç¸½¼Â¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°Û¼Á¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù½¸ÃÄ¤òÆ³¤¯¹»Ä¹¤ËÂí¤¬Ê±¤¹¤ë¡£Âí¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ë°ì²ó¤¢¤ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë´ñÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ò¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¹â¹»À¸³è¤Î¤È¤¢¤ëÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¹»Ä¹¡Ê¥Ô¥¨ー¥ëÂí¡Ë¤Î¡Ö½¸ÃÄ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ë¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹ç¿Þ¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¿Í´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡É¡£¼ç¿Í¸ø¡¦°¦¡Ê»³ÅÄ°ÉÆà¡Ë¤ÈÍ¥¡ÊÀÄÌÚÍ®¡Ë¤Ï¡¢¡Ö1¡¢2¡¢1¡¢2¡Ä¡Ä¡×¤Îµ¬Â§Àµ¤·¤¤³Ý¤±À¼¤òÈ¯¤·¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¤½¤ÎÎó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î°ÛÍÍ¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¼¡Âè¤Ë¿Í´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥äーーーー¥Ã!!¡×¤È¤¤¤¦¹»Ä¹¤Î¹æÎá¤È¤È¤â¤Ë½¸ÃÄ¤Î¶¸µ¤¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î³Ø¹»¤È¤³¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ°¦¤ÈÍ¥¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÀÄÌÚÍ®¡ÊÍ¥Ìò¡ËÍ¥Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢ÀÄÌÚÍ®¤Ç¤¹¡£ÁÈÂÎÁà¡¢¿Í´Ö¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É...¡ª¡¡¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉ½¸½¤Ç¸½¼Â¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°Û¼Á¤µ¤Ë¶Ã¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤Çµï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿´¤âÆ¬¤â½ä¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NEW GROUP¡£´Ñ¤¿Êý¤Îµ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¨ー¥ëÂí¡Ê¹»Ä¹Ìò¡Ë¤Ê¤ó¤À¡¢¥³¥ì!?¿ôÇ¯¤Ë°ì²ó¤¢¤ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¸å¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë´ñÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ò¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËË«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë