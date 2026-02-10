µÕ¤µ¤Ç¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¡ª¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢Á´¿È¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡ÖÈ©¤ÎÅ·Á³¿å Á´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¡×¿·È¯Çä
Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÁ´¿È¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¡ÖÈ©¤ÎÅ·Á³¿å Á´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¡×¤ò2·î4Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢³øÀÐ¤ÎÅ·Á³¿å¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢È±¤ä´é¡¢ÂÎ¤Ê¤ÉÁ´¿È¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊÝ¼¾²½¾Ñ¿å¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ±¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÁ´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¤Ç¡¢¥·¥å¥Ã¤È¿á¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊäµë¤Ç¤¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£³øÀÐ¤ÎÅ·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å·Á³¿å°Ê³°¤ÎÀ®Ê¬¤â¤¹¤Ù¤ÆÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¡Ê¢¨1¡Ë100¡ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡þ³øÀÐ¤ÎÅ·Á³¿å¤ò»ÈÍÑ
³øÀÐ¤ÎÅ·Á³¿å¤Ï¡¢´äÈ×¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤«¤é²¿½½Ç¯¤â¤«¤±¤ÆßÉ²á¤µ¤ì¡¢À÷¤ß½Ð¤·¤ÆÍè¤¿Å·Á³¿å¤Ç¤¹¡£Æð¿å¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½À¤é¤«¤¯¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¡×¡Ö¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¡¢°ûÎÁ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°û¤ó¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿å¤Ï¡¢È©¤Ë¤âÎÉ¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÈ©¤ÎÅ·Á³¿å Á´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬(¢¨1)100¡ó¡¢¥Õ¥ê¡¼½èÊý¡Ê¢¨2¡Ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡Ö¼«Á³¤Î¤â¤ÄÎÏ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¶ÎÁ¤òÅ·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼½èÊý¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þÄã»É·ãÀ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
ËèÆü¤ÎÈ©¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Äã»É·ãÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥È¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥®¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÈé¤Õ»É·ã¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ËÂç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡þµÕ¤µ¤Ç¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Ü¥È¥ë
¥Ü¥È¥ë¤ÏµÕ¤µ¤Þ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ç¤ÏÅÉ¤ê¤Å¤é¤¤ÇØÃæ¤Ê¤É¤â¼ê·Ú¤Ë¿á¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÍÂØÍÑ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥È¥ë¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
¡þ¡Æü¾ï»È¤¤¤È¤·¤Æ
Ä«ÈÕ¤ÎÊÝ¼¾¥±¥¢¤äÀö´é¸å¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤Êäµë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ê¤É³°½ÐÀè¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤·¤ÆÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È©¤Ë¤â¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÈ©¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ
¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ëÁ°¤ÎÊÝ¼¾¤ä¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ÎºÝ¤Ë¤ª¿¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ë¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡þ£ÃËÀ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤·¤Æ
¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¤Á¤ÊÈ©¤Ë¤â¼ê·Ú¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊäµë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤²Äæ¤ê¸å¤Î¥±¥¢¤â¡¢Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¥ß¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Å·Á³À®Ê¬¤ò²½³ØÅª¤ËÈ¿±þ¤µ¤»¤¿À®Ê¬¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡Ìµ¹áÎÁ/ÌµÃå¿§/Ìµ¹ÛÊªÌý/¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼/¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥ê¡¼/¥Õ¥§¥Î¥¥·¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§È©¤ÎÅ·Á³¿å¡¡Á´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¡¿400mL
²Á³Ê¡§690±ß
¾¦ÉÊÌ¾¡§È©¤ÎÅ·Á³¿å¡¡Á´¿ÈÍÑ¥ß¥¹¥È¡ÊµÍÂØÍÑ¡Ë¡¿340mL
²Á³Ê¡§490±ß
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë