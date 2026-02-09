²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï²È¤Ç¤Ç¤¤ë¡©¼ê½ç¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ë¬Ìä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ
²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤ä²óÉü¡¢¤½¤·¤Æ¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤Ç¤¤ëºßÂð¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç¿¦¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢ºßÂð¤Ç¤Ç¤¤ë²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´ðËÜ¼ê½ç¤äÃí°ÕÅÀ¡¢Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ µ¬³¨¡Ê°å»Õ¡Ë
°°Àî°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢»¥ËÚ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©¼¼ÍöÁí¹çÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©¶üÏ©Áí¹çÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©°²ÊÌÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2007Ç¯»¥ËÚ°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï»¥ËÚÀ¾±ß»³ÉÂ±¡¿À·ÐÆâ²ÊÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¶ÐÌ³¡£2023Ç¯Medica½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¡Ö¤Í¤³¤í¤ó¤ÇÆÉ¤á¤ëÊâ¹Ô¾ã³²¡×¤ò¾å°´¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¡¢FM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥É¥¯¥¿ー°ËÆ£¤Î·ò¹¯É´ºÌ¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿You tubeÈÖÁÈ¤Ç¤âÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¤Ï¿À·ÐÆâ²Ê¡ÊÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡Ë¡¢Ï·Ç¯Æâ²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦É¾µÄ°÷¡¢¹ñºÝÆ¬ÄË³Ø²ñ(Headache master)¡¢A·¿¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇÀ½ºÞ¥æー¥¶¡¢ËÌ³¤Æ»ÆñÉÂ»ØÄê°å¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼ÔÊ¡»ãË¡»ØÄê°å¡£
²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î³µÍ×¤È½ÅÍ×À
²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¡©²ÃÎð¤äÉÂµ¤¡¢¤±¤¬¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎµ¡Ç½¤äÆü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤¬Äã²¼¤·¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Êâ¹Ô¤ä¿©»ö¡¢ÃåÂØ¤¨¡¢ÇÓÝõ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ°ºî¤òºÆ¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤äºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÚÎÏ¤ä´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÀ°¤¨¤ë±¿Æ°¡¢À¸³èÆ°ºî¤ÎÎý½¬¡¢´Ä¶Ä´À°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø²ð¸îÍ½ËÉË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤äÉÂµ¤¡¢¤±¤¬¤Ê¤É¤Ç¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢²ð¸îÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ°¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¹Ô¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÃåÂØ¤¨¤ä¥È¥¤¥ìÆ°ºî¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ°ºî¤ò°Ý»ý¡¦²þÁ±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¼«¿®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÃ£À®´¶¤¬¿´¤Î°ÂÄê¤ä°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤µ¤ì¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ð¸î¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÀ¸³èÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¤É¤³¤Ç¼õ¤±¤ë¤«¤È¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬´Ø¤ï¤ë¤«¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤è¤ëÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¤ä¥µー¥Ó¥¹ÊÌ¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¼«Âð¤ÇÀìÌç¿¦¤¬¹Ô¤¦Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢ÄÌ½ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡Ê¥Ç¥¤¥±¥¢¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÆÃ²½·¿¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀß¤Ê¤ÉÆþ½ê»ÜÀß¤Ç¹Ô¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¿¦ÊÌ¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢Íý³ØÎÅË¡¤Èºî¶ÈÎÅË¡¡¢¸À¸ìÄ°³ÐÎÅË¡¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¼ïÎà¤Ç¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡¤Ï¡¢Êâ¤¯¡¦Î©¤Ä¡¦ºÂ¤ë¤Ê¤É´ðËÜÆ°ºî¤ä¶ÚÎÏ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶ÈÎÅË¡¤Ï¡¢¿©»ö¡¦¥È¥¤¥ì¡¦ÃåÂØ¤¨¤ä²È»ö¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÆ°ºî¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¸À¸ìÄ°³ÐÎÅË¡¤Ï¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤äÈ¯²»¡¦²ñÏÃ¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤Î·±Îý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¾õÂÖ¤äÀ¸³è´Ä¶¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø¹âÎð¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Ë»ñ¤¹¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î³èÍÑ¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
²È¤Ç¤Ç¤¤ë²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¼ïÎà¤È¼ê½ç
Êâ¤±¤ëÊý¤¬²È¤Ç¤Ç¤¤ë²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¼ïÎà¤È¼ê½ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Êâ¹ÔÎý½¬¡¢Î©¤ÁºÂ¤êÎý½¬¡¢²¼»è¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹Îý½¬¤Ê¤É¤Î±¿Æ°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Ë¤¯¤¤·¤¤òÍú¤¡¢¼ê¤¹¤ê¤ä´ù¡¦°Ø»Ò¤Ê¤É¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½ç¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤ÇÂÆ§¤ß¤ä¤«¤«¤È¾å¤²¤Ê¤É¤Î½àÈ÷±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦
Ï²¼¤ä¼¼Æâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¡¢ÊâÉý¤ä»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊâ¹ÔÎý½¬¤ò¤¹¤ë
°Ø»Ò¤«¤é¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¦ºÂ¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤ä¤ª¿¬¤Î¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë
´ù¤äÎ®¤·Âæ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÊÒÂÎ©¤Á¤Ê¤É¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÍÜ¤¦
¤¤¤º¤ì¤â¾¯¤·Â©¤¬¤Ï¤º¤à¤¯¤é¤¤¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤²ó¿ô¤«¤é»Ï¤á¡¢ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ó¿ô¤ä»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Ç¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï²È¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¼«Âð¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ç¼£°å¤Îµö²Ä¤È¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¿¦¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î¡¦ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Ê¤É¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¡¢´ØÀá¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¹¤ë´ØÀá²ÄÆ°°è·±Îý¡¢¼êÂ¤Î¥°ー¥Ñー¤äÂ»Ø¤Î³«ÊÄ¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ëÎý½¬¤ä¡¢¾åÂÎ¤ò¾¯¤·µ¯¤³¤¹Îý½¬¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñÏÃ¤ä´ÊÃ±¤Êºî¶È¡Ê¿·Ê¹¤òÆÉ¤à¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤Ê¤É¡Ë¤â¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ä°ÕÍß¤òÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø¢¡¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¹Ô¤¦Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê»º¶È°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡Ë
²È¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»öÁ°¤Ë¼ç¼£°å¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÀìÌç¿¦¤Ë¼«Âð¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤¤±¿Æ°¤ÎÆâÍÆ¤ä¶¯¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ç®¤ä¶¯¤¤ÄË¤ß¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤Ê¤ÉÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Ãæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾ÅÝ¤Ê¤É¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¸µ¤Î¤â¤Î¤òÊÒÉÕ¤±¡¢ÃÊº¹¤ä³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òÈò¤±¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ê¤¹¤ê¤ä°ÂÄê¤·¤¿°Ø»Ò¡¦´ù¤Ê¤É¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤«¤È¤Î¤¢¤ëÍúÊª¤ä³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤·¤²¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï²ÈÂ²¤¬¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤Î¶¯¤µ¤Ï¾¯¤·Â©¤¬¤Ï¤º¤à¡¦¤ä¤äÈè¤ì¤ëÄøÅÙ¤«¤é»Ï¤á¡¢²ó¿ô¤ä»þ´Ö¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢Æ°ºî¸å¤ËÄ¹¤¯Â©ÀÚ¤ì¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤ËÃæ»ß¤·¡¢ÀìÌç¿¦¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²È¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Îµ¿ÌäÅÀ¤äº¤¤ê¤´¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÁë¸ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°å»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤äºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÂ¾õ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã´Åö¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ê²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ë¤¬½ÅÍ×¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÆâÍÆ¤ÎÉÔ°Â¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤äÄÉ²Ã¡¢Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤äË¬Ìä´Ç¸î¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¹âÎðÊ¡»ã²Ý¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤â¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤äºßÂð¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÅª¤ÊÁêÃÌÀè¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«ÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁë¸ý¤äÀ©ÅÙ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
²È¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÈÍøÍÑÊýË¡
Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÄê¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¡¦ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¦¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ê¤É¤¬¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢Êâ¹Ô¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿²ÊÖ¤ê¡¦µ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢ºÂ°ÌÊÝ»ý¤Ê¤É¤Î´ðËÜÆ°ºî¤ÎÎý½¬¤ä¥È¥¤¥ì¡¢ÃåÂØ¤¨¡¢¿©»ö¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ØÀá¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë´ØÀá²ÄÆ°°è·±Îý¤ä¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢Å¾ÅÝ¤äêóáìÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢Óë²¼¤äÈ¯À¼¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎÃÊº¹¤äÆ°Àþ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤äÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Î»È¤¤Êý¡¢²ð¸î¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î²ð½õ¤Î»ÅÊý¤ò½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤âË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤È¼êÂ³¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Í×»Ù±ç1¡¦2¤Þ¤¿¤ÏÍ×²ð¸î1～5¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ±¡¤äÄÌ½ê¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ç¼£°å¤¬¡ÖË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë
Ç§Äê¸å¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤¬¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë
¼ç¼£°å¤¬Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»Ø¼¨½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë
´õË¾¤¹¤ë»ö¶È½ê¤È·ÀÌó¤·¡¢ÆüÄøÄ´À°¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê³«»Ï¤ò³«»Ï¤¹¤ë
40～64ºÐ¤ÎÊý¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¼ÀÉÂ¤¬¸¶°ø¤ÇÍ×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤«°åÎÅÊÝ¸±¤«¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¡Ê1～3³ä¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÊÝ¸±¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ë¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÏÄÌ¾ï20Ê¬Ã±°Ì¤Ç»»Äê¤µ¤ì¡¢1²ó20Ê¬¤¢¤¿¤ê¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï1³äÉéÃ´¤Ç300±ßÁ°¸å¡¢40Ê¬¤Ç600±ßÁ°¸å¡¢60Ê¬¤Ç900±ßÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£°ìÄê°Ê¾å¤Î½êÆÀ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï2³ä¤Þ¤¿¤Ï3³äÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÆ±¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬¤ª¤ª¤è¤½2～3ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÆâÍÆ¤ä»ö¶È½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²Ã»»¡¢Ã»´ü½¸Ãæ¥ê¥Ï¥Ó¥ê²Ã»»¤Ê¤É¤Î²Ã»»¤¬¤Ä¤¡¢1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤ÎÈ¯À¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤ÏÃÏ°è¶èÊ¬¤ä»ö¶È½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÉéÃ´³Û¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤äË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê»ö¶È½ê¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¾È¡§¡ØË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
²ð¸î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç²È¤Ç¤â°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤±¤ëÊý¤Ï¡¢Êâ¹ÔÎý½¬¤äÎ©¤ÁºÂ¤ê¡¢²¼»è¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¡¢Å¾ÅÝ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤Î·Ú¤¤±¿Æ°¤Ê¤É¤Ç¶ÚÎÏÄã²¼¤ä¹´½Ì¡¢êóáì¤ÎÍ½ËÉ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤ËÀìÌç¿¦¤¬Íè¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥êÆâÍÆ¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î²ð½õÊýË¡¡¢½»Âð´Ä¶¤Î¹©É×¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¿¦¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¾å¼ê¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤é¤·¤¤À¸³è¤ò¼«Âð¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¡Ø²ð¸îÍ½ËÉË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë
¡Ø¹âÎð¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Ë»ñ¤¹¤ëÍý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Î³èÍÑ¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡Ø¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡Ø¢¡¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¹Ô¤¦Å¾ÅÝÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê»º¶È°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡¡Ë
¡ØÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡ØË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡Ù¡Ê·ò¹¯Ä¹¼÷¥Í¥Ã¥È¡Ë