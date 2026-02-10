¼Ì¿¿Äó¶¡¡§PHP¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÊÒÊ¿Æà¡¹»Ò

»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¿Í¤È¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥¶¥ó¤Î¿û¹­Ê¸¤¬¥³¥ß¥åÎÏ¾åÃ£¤Î¶Ë°Õ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Î¿û ¹­Ê¸¡Ø³ØÎÏ¤è¤ê¥³¥ß¥åÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â
¿®Íê¤Ç¤­¤ë¿Í¤¬1¿Í¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤

¡¡»ä¤Î·Ð¸³Â§¤«¤é¡£

¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤ÏÄ¹Ç¯¿¼¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬1¿Í¤Ï¤¤¤ë¡×

¡¡¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡¹­¤¯Àõ¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¹¤¯¿¼¤¯¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬1¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡·Ð¸³Â§¤È½ñ¤¤¤¿¡£

¡¡¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÂ¸ºß¤¬¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î»Å»ö¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£

¡Ö¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡×

¡¡¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¡á¹­¤¯Àõ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¹Â³¤­¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£

¡¡¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡»ä¤â¶¹¤¯¿¼¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ëÊý¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ®Æ¬¤ÏÁêÊý¤Î±§¼£¸¶¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¹â¹»¤«¤é¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ï±§¼£¸¶¤µ¤ó¤È¶¹¤¯¤Æ¿¼¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡±§¼£¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¹­¤¯Àõ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£

