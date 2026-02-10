BE:FIRST¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤è¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÀè¤Ç¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤¿¥·ー¥ó±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤òµÇ°¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¡¢º£¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÈÁÇ´é¡È¤È¡ÉËÜ²»¡È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー
¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØBE:the ONE¡Ù¥·¥êー¥º¤È¹½À®¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø-Who is BE:FIRST?-¡Ù¤Ë¼èºà¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥ÐーÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤¿¡¢¡ÈÁÇ´é¡È¤È¡ÉËÜ²»¡È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï2·î6Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢2024Ç¯¸ø³«¡ØBE:the ONE -MEANT TO BE-¡Ù¤Î½é½µ3Æü´Ö¤Î¶½¼ý¤òÌó133¡óÄ¶¤¨¡¢5.5Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢1.6²¯Ä¶¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ºî±Ç²è¤Ç¤ÏÂè3°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡£¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éSNS¤ä±Ç²è¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Öºî¤é¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Èº£¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿µÏ¿¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖBE:FIRST¤Î°ì¶Ê°ì¶Ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¹¤Ë¿¼¤Þ¤ëºîÉÊ¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦»Ñ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£Èà¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤È²»³Ú¤¬¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Âç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æº£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢BE:FIRST½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÎÂÚºßÀè¤Ç¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤¬¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥·ー¥ó¡£¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¡ØWho is BE:FIRST?¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢¼«¤é¤Î¡Ö²»³Ú¡×¤È¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÇÀ¤³¦¤Î¼ÂÎÏ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëÈà¤é¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£
±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Î³ëÆ£¤äÁÛ¤¤¤âÅÇÏª¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÌ´¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´î¤Ó¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤¬Ç®¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤«¤é¤â¡¢Èà¤é¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ººîÉÊ°Ê¾å¤Ë¥«¥á¥é¤È¥á¥ó¥Ðー¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ê¾ðÇ®¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£BE:FIRST¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤½¤Îµ°À×¤ò¡¢·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØBE:the ONE -START BEYOND DREAMS-¡Ù
Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ
´ÆÆÄ¡§¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥ß¥ó
½Ð±é¡§SOTA¡¢SHUNTO¡¢MANATO¡¢RYUHEI¡¢JUNON¡¢RYOKI¡¢LEO
ÇÛµë¡§¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¥ìー¥Ù¥ë¥º
(C)B-ME ¡õ CJ 4DPLEX All Rights Reserved.
