ÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâ¡¦»Ô¸¶æûÊ¿¤¬¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡¡ËÞ»öÅ°Äì¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¸µµ¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡»×¤ï¤º¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¡£ÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâ¤¬½éÀï¤ÇÆüËÜÄÌ±¿¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢»Ô¸¶æûÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¡¢Æþ¼Ò°ÊÍè½é¤á¤ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç1¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï¿·ÆüÅ´¹Èª¤À¤Ã¤¿11Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¤¿¤À¡¢Æ±Ç¯¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸Â¤ì¤Ð06Ç¯°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë1¾¡¤Ë±þ±çÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤«¤é¤Ï¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡£Á°Ç¤¤Î¸þ°æÃÏÂç¤¬¼ã¼ê¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¼çÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÞ»öÅ°Äì¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¡ÖºÙ¤«¤¤¥×¥ì¡¼¤äÀ¸³èÂÖÅÙ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ï²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÌîµåÉô¡£Ìîµå¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Îéµ·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬È¼¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤ÏÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¡¢ËÜÂç²ñ¤È¤â¾ï¤Ë»æ°ì½Å¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£»Ô¸¶¼ç¾¤¬ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤ÏÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë°ì¼Ò²ñ¿Í¡£·ä¤Î¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¶áÇ¯¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¯¹ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ç¯¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤È¤¨¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤ÇÁê¼ê¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Àè¤ÎÆüËÜÄÌ±¿Àï¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¤Î1²óÉ½¡£1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ2µåÌÜ¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Öº¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤Å¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ï4²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤òµó¤²¡¢1ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ÆüËÜÀ½Å´À¥¸ÍÆâ¤È¤·¤Æ¤Î2ÂçÂç²ñ½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äù¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÄù¤á¤ë¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¸µµ¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºò½©¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Ç¤¢¤ë¼ã¼ê¤ÎÎÏ¤â°ú¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡û¡Ä½¢Ç¤4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÆÅÄ¿¿¼ù´ÆÆÄ¤¬¡¢»Ô¸¶¤ò¼ç¾¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸þ°æ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÈôÌö¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï24Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï10Ç¯°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±°ìÇ¯¤Î2ÂçÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤Î26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¿ÀÆ¬¹ä¡¢Ê¡°æ·½Í´¡¢²¬¾¡µ±¡¢À¾ÀîÍºÂç¡¢º´¡¹ÌÚ·ú²ð¤Î5Áª¼ê¤¬ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÍ¦Âà¡£À¤Âå¸òÂå¤â¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÊÆÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Â¸µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤¦Àï¤¦¤«¡£¾¡¤Á¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£