¸µ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥ì¥¤¥º²ÃÆþ¡¡¥Á¡¼¥àºÇ¹â³Û¤ÎÇ¯Êð1300Ëü¥É¥ë¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡
¢¡ ¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ø
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤¬FA¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£·ÀÌó¤Ï1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¤È¤µ¤ì¡¢Íèµ¨¤ÎÁê¸ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï2018Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç·×4¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢NPBÄÌ»»21¾¡¤òµÏ¿¡£2022Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î63»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤é¥ì¥Ã¥º¤Ë°Ü¤ê¡¢ÀèÈ¯¡¦Ãæ·Ñ¤®¤ò·óÇ¤¤·¤Æ10¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨3.10¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨¤Ï26ÀèÈ¯¤ò´Þ¤à40ÅÐÈÄ¤Ç11¾¡14ÇÔ¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î165²ó2/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.45¡¢114Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë»²Àï¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¥ì¥¤¥º¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¶è4°Ì¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤ÏÃæ¿´ÂÇ¼Ô¥ä¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÇ¯Êð1200Ëü¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×ºÇ¹âÇ¯Êð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£