¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡È2¿Í¤ÎÀèÇÚÇÐÍ¥¡É¤Î´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ä²¬»³Å·²»¤¬ÈëÏÃ¤ò¹ðÇò
¤Ò¤È¤ê¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½3Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦²¬»³Å·²»¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âº·É¤¹¤ë2¿Í¤ÎÀèÇÚÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
²¬»³Å·²»
¡û½½¿ôÇ¯¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¶·ã
¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿ûÅÄ¤¯¤ó¤È¤«ÂÀ²ì¤¯¤ó¤È¤«¤Ï¡¢10Âå¤Î¤È¤¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡£Æ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²¬»³¡£Ç¯¾å¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥±¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂÀ²ì¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Ê¤ó¤«Îø°¦ÁêÃÌ¤È¤«¤·¤Æ¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³¨¤¬ÆÀ°Õ¤Ê²¬»³¤Ï¡¢¿ûÅÄ¤¬2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÈþ¤·¤¤À¸¤Êª¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤â¡£¿ûÅÄ¤È¤Ï¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ËÁ°¸å¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë±¢¥¥ã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¿ûÅÄ¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¤ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£²¶¡¢°ì¿Í¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ûÅÄ¤¬¡¢½½¿ôÇ¯¸å¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤ÀèÇÚ¡£¤¹¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²¬»³Å·²»
¡û½½¿ôÇ¯¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¶·ã
¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿ûÅÄ¤¯¤ó¤È¤«ÂÀ²ì¤¯¤ó¤È¤«¤Ï¡¢10Âå¤Î¤È¤¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡£Æ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²¬»³¡£Ç¯¾å¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶á¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²ñ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥±¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂÀ²ì¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Ê¤ó¤«Îø°¦ÁêÃÌ¤È¤«¤·¤Æ¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£