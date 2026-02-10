¡Ò°¸ý¸À¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ó¡ÄÍºÀ±¡¢µÈÅÄÀµ¡¢ËÒ¤éWBC»øÀï»Î¡ÖËÜ»ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ºÃÀÞ¤È¶ìÇº
WBC³«Ëë¡Ê£³·î£¶Æü¡Ë¤Þ¤Ç£±¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££²·î£µÆü¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã20¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê30¿Í¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Î»øÀï»Î¤¿¤Á¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤ËÄ¶°ìÎ®¤È¤Ê¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºÃÀÞ¤È¶ìÇº¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÏËÜ»ï¤«¤é¤Î°úÍÑ¡Ë¡£
¡Ò¡ØÉ¬¤ºÉü³è¤·¤Æ¡¢°¸ý¸À¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡Ù¤È¡£¡Ø²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡£º£¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤í¡ª¡Ù¤È¤Í¡Ó
¡Ç11Ç¯£²·î25Æü¹æ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê£²Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿µÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤À¡£²Ö´¬Åì¹â¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÀ¾Éð¤ØÆþÃÄ¡£¤·¤«¤·£±Ç¯ÌÜ¤Ïº¸¸ªÄË¤Ê¤É¤Ç°ì·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡Ò´üÂÔ³°¤ì¤Îà¶â¤ÎÍñá¡Ó¤Ê¤É¤È¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£FRIDAY¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤È¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤ä¤Ï¤ê°¤¤¾ðÊó¤Ï¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶¯Îõ¤Ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¡Ø¸½ºß¤ÏÂÑ¤¨¤ë»þ´ü¤À¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ó
Ä¹¤¤²æËý¤Î»þµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µÆÃÓ¤ÏÀ¾Éð¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¡£¡Ç19Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¿©»ö°Ê³°¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¡Ó
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇ¸å¤Î£±ÏÈ¤Ëà¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤á¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¡Ê32¡Ë¤Ë¤âµÕ¶¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÒÂ¤¬áã¤ì¤ÆÊâ¤±¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¿©»ö°Ê³°¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¸ý¤ò¤¤¯¤Î¤â¥¤¥ä¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¡Ó
µÈÅÄ¤Ï¡Ç17Ç¯£³·î17Æü¹æ¤Ç¡¢¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Èà¤Ï¡Ç16Ç¯¡¢£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î¹øÄË¤ÇÄ¾¸å¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤í¤¦¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¼¼Éú¹¼£»á¡Ê51¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÎý½¬¤ÇÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¡¢Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡Ò¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç¤âÂÇÅÀ²¦¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ó
¡Ò¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡Ó
µÈÅÄ¤Ï¡Ç20Ç¯¡¢¡Ç21Ç¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ç23Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»øÂÇÀþ¤Ç·ç¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤DeNA¤ÎËÒ½¨¸ç¡Ê27¡Ë¤â¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄÅö½é¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¡Ç23Ç¯12·î£±Æü¹æ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤â¤¦É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ²½µå¤âÂ®µå¤â³ØÀ¸¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£¥×¥í¤Îµå¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤áÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤ó¤Êµå¶Ú¤À¤Ã¤¿¤«¡¢³ÆÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¼éÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ó
DeNA¤Î¼ç¼´¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢ËÒ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ã¯¤·¤â¤¬¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¥×¥íÆþ¤êÄ¾¸å¤«¤é¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¹â¤¤ÊÉ¤òÉ¬»à¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£