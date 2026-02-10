¡ÚGU¤Î¿·ºî¥Ñー¥«ー¡Û¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Í¥½¨¡ª¡Ö¾®´é¸ú²Ì¤â¡ý¡×¡ÖµÞ¤Ê±«¤Ë¤âÂÐ±þ¡×¤À¤Ã¤Æ♡
½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ú¤á¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñー¥«ー¤¬Àµ²ò¤«¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¥Ñー¥«ー¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥Õー¥É¤Ç¾®´é¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤¿¤ê¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½À¡ý Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¥Ñー¥«ー
¡ÚGU¡Û¡Ö¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ñー¥«¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¥Ñー¥«ー¡£¿þ¤Ë¥É¥íー¥³ー¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢A¥é¥¤¥ó¤È¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î2ÄÌ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤½¤¦¡£À¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î¤Û¤«¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Óー¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇÛ¿§¤Ç½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç
¤³¤Á¤é¤Ï¿§°ã¤¤¤Î¥Í¥¤¥Óー¤òÃåÍÑ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÙû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç³°½Ð»þ¤ÎµÞ¤Ê±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¥Õー¥É¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê¤Î¤Ç¾®´é¸ú²Ì¤â¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤ÉÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¹¥°õ¾Ý¥³ー¥Ç¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M