Ä«¤Î»ÙÅÙ¤¬ÃÙ¤¤Â©»Ò¤Ë¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡ª 5¡¢4¡¢3¡×ÉÃÆÉ¤ß¤ÇµÞ¤¬¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é ¢ª¡Ø»×¤ï¤Ì¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¡Ù¤Ë¥Ï¥Ã
¤³¤ì¤Ï4ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ò´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ë¡Ö5¡¢4¡¢3¡¢2¡¢1¡ª¡×¤ÈÉÃÆÉ¤ß¤·¤ÆµÞ¤«¤¹¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ©»Ò¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤µ¤ì¡¢µÞ¤«¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¤¬¸ý¤°¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ä½Ð¤«¤±¤ëÁ°¡¢4ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤ËÁá¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÃÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÂ©»Ò¤Ï¹²¤Æ¤ÆÆ°¤¯¤·¡¢»ä¤â»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¡£¤É¤³¤«¥²ー¥à¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î¥Î¥ê¤È¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÞ¤«¤¹¤Û¤É¡¢Â©»Ò¤ÎÉ½¾ð¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë
¤±¤ì¤Éº£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂ©»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤ê¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î¡ÖµÞ¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î´é¤Ï¤É¤³¤«¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤±¤Æ¤ë¤«¤éOK¡×¤ÈÅÔ¹ç¤è¤¯²ò¼á¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£