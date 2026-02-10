¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤òÇ®¾§¡ÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡¦»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î½Ë¤¤»ö¡×¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÄ¾»²¤¬½¸·ë
ÁÈ°÷¤Î¥«¥é¥ª¥±¤ËËþÂ¤²¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡Ä¡Ä
¡Ö¸«¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×
£±·î25ÆüÍ¼Êý£´»þ²á¤®¡¢°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÄ¾·Ï¤Î½½ÂåÌÜÀ¥¸Í°ì²ÈËÜÉôÁ°¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¡Ê65¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¹¹ÔÉô¤Î´´Éô¤¬Çò¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÀ°Îó¡£¤½¤Î¼þ°Ï¤òÃÏ¸µ¤Î°¦ÃÎ¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤é¤¬·Ù²ü¡¦·ÙÈ÷¤Ç¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´´ÉôÁÈ°÷¤ÎÅþÃå¤òÃÎ¤é¤»¤ëÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¸å¡¢¸î±Ò¼Ö£²Âæ¤òÁ°¸å¤Ë½¾¤¨¤¿¹õ¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤¬ËÜÉôÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»ÊÁÈÄ¹¤Î84ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÏºòÇ¯£´·î¡¢°ìÊýÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹³Áè½ª·ë¤ÎÀÀÌó½ñ¤òÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÄó½Ð¡£10Ç¯¤ËµÚ¤Ö¹³Áè½ª·ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¹³Áè½ª·ë¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç¤¹¡£郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¡Ê78¡Ë¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÉô¤Î³°¤Ë²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¤Î½Ë±ã¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹³Áè¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ä¥¯¥¶¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
»ÊÁÈÄ¹¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¼ó¤Ë¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¤Þ¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¶ÛÄ¥¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ëÄ¾»²½°¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤éËÜÉô²ñ´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÏÅç±Ñ¸Þ¤Î¡Ø¼ò¤ÈÞ¥¤ÈÃË¤È½÷¡Ù¡¢ËÌÅç»°Ïº¤Î¡ØËÌ¤Îµù¾ì¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ò²Î¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥ï¥´¥ó¤¬ÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ÊÁÈÄ¹¤Ï¡¢Àè·î¤Î»ö»Ï¤á¤Ç¤Ï¼«Ëý¤Î¤Î¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÆ²¤Î²Î¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ÆËþÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ìë£·»þÁ°¡¢¤Þ¤À¥«¥é¥ª¥±¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢»ÊÁÈÄ¹¤¬´´Éô¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Æ²ñ´Û¤ò½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¯¤·ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿´é¤«¤é¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾»²½°¤¬¸«Á÷¤ë¤Ê¤«µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¡¢郄»³ÁêÃÌÌò¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤é¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ï£·»þ²á¤®¤Ë¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ªÎ»¤·¤¿¡£
µ¤±Ô¤Î¼ã¼êÁÈÄ¹¤¿¤Á¤ÎÅÐÍÑ
º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢³¦·¨¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯£´·î¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹³Áè½ª·ë¤ÎÀÀÌó½ñ¤òÅö¶É¤Ë½Ð¤·¤¿¡£Ä¾¸å¡¢Åö»þ¼ãÆ¬¤À¤Ã¤¿郄»³ÁêÃÌÌò¤¬¡¢¸åÇ¤¤Ë¼ãÆ¬Êäº´¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ»á¤ò½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£郄»³ÁêÃÌÌò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬ÂÎÀ©¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÊÁÈÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÆ±Æü¤Î£±·î25ÆüÉÕ¤Ç·ÄÄ¤°Ñ°÷¤ÈÁÈ¿¥°Ñ°÷¤Î¿Í»ö¤¬»±²¼¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÄÄ¤°Ñ°÷¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤Î·ÄÄ¤»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤È¤Î³°¸ò¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷¤ÏÁÜººÅö¶É¤È¤Î¹¶ËÉ¤Ê¤É»ÊË¡¤Î¼ÂÌ³ÌÌ¤Ç¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤â¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò¿¦¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÁÈ¿¥°Ñ°÷¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿£±Ì¾¡¢·ÄÄ¤°Ñ°÷¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿£´Ì¾¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯Ãæ¤ËÂåÂØ¤ï¤ê¤ÇÄ¾»²¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµ¤±Ô¤Î¼ã¼êÁÈÄ¹¡£¤·¤«¤â¡¢£µ¿Í¤Î¤¦¤Á£´¿Í¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ØÁíºÛÀ©¡Ù¤Ë¤è¤ëÂåÌÜ·Ñ¾µ¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤â¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¿Í»ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¿À¸Í»³¸ýÁÈ¤Ê¤ÉÂÐÎ©ÃÄÂÎ¤È¤Î¹³Áè¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÂ³¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£·Ù»¡Åö¶É¤ÏÂÐÎ©£³ÃÄÂÎ¤ÈÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ¤Î»ØÄê¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³ÃÄÂÎ¤È¤â²ò»¶ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£Ç¯¤ÎÁÈ»Ø¿Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔµ¤Ì£¤ÊÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬ÂÎÀ©¤Î´ðÈ×ºî¤ê¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£