ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¿·ºî¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÉüµ¢¡Ö¤¢¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤¬¡¢¿·ºî¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡×¤òºÇ¸å¤Ë¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×ÇÐÍ¥¡¡½÷Í¥ºÊ¤È´ó¤êÅº¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥½ーÌò¤Î¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ï¡¢GamesRadar+¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤ò¸«¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¯ー¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤¬±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¼Â¤È·àÃæ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤¿¤À³Ê¹¥¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥Þー¥Ù¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Þー¥Ù¥ë¤Ï4ËÜ¤ÎÆÃÊó¤ò¸ø³«¡£¥½ー¤Î±ÇÁü¤Ç¤ÏÍÜ½÷¤ò°é¤Æ¤ëÈà¤¬Éã¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤Î¸å¤Ï¡ÖÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹¤â¤ê¤È¤·¤Æ¡×µ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤âX―MEN¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¤È¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¤¬¥Á¥§¥¹¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤¬¥ï¥«¥ó¥À¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä»Ñ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯12·î18Æü¸ø³«Í½Äê¤ÎËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤é¤¬¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr±é¤¸¤ë¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ÎÌîË¾¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
