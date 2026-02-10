Àã¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤Ç½üÀã¡Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÇØ¸å¤Ë¸½¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âåºÎï¤Ê±ÇÁü¡×
¼¯»ùÅç¤ÈµÜºê¤Î¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï2·î8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î³«ËëÀï¤Ç¡¢¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Î½üÀãºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤ËÀÑÀã¤¬¸«¤é¤ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê3»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿²ñ¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦ÇòÇÈ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤â¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÀã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½üÀãºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹±ÇÁü¤Ç¸ø³«¡£Å·¸õ¤Ï¼¡Âè¤Ë²óÉü¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºùÅç¤¬Èþ¤·¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖºùÅç¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¡¼¡×¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤ËÃÍÂÇ¤Á¤¢¤ë¤ï¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ó¤À¤±ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«³«Ëë¤¬Àã¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤Ê±ÇÁü¤ä¤Ê¤¢¡×¡Ö¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¤³¤ì¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¼¯»ùÅç¤¬2-3¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Àã¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë