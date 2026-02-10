µ»¹ªÇÉ½¸ÃÄ¤Ë°ÛºÌ¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¡¡Â¸µ¤ÎÊ¸²½¤Ë¡È¥í¥ó¥°¡É¤ÇÉ÷·ê¤ò¡Ö360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤â¡×
µ»¹ªÇÉ½¸ÃÄ¤ÎÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ç°Û¼Á¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤ëÃÝÆâÀ®°ìÏº
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¡¢¹âÂÎÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥ê¡¼¥°ËÜ³Ê³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢1·î31Æü¤«¤é2·î2Æü¤Þ¤ÇÊ¡Åç¸©¡¦J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìËÌ¿·¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Á´¹ñ¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿À»ÏÂ³Ø±à¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÂ·¤¨¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¶¹¤¤¶ÉÌÌ¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤¯À»ÏÂ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Û¼Á¤Ê¸÷¤òÊü¤Ä¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¦ÃÝÆâÀ®°ìÏº¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡ÅìËÌ¿·¿ÍÂç²ñ½éÀï¤Î¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡ËÀï¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤À¤ê¡¢Áê¼êFW¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¤ê¤È¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤ÎCB¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÀºÅÙ¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾°»Ö¤Ï¼éÈ÷¤Î¤Ï¤áÊý¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤«¤é¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÌµÍý¤Ë¤ä¤ë¤È¥×¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¥³¡¼¥È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì£Êý¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¼êÁ°¤ËÍî¤È¤¹¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÎ¢¤òÄÌ¤¹¥Ü¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡184¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é³ê¤é¤«¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤¬¡¢°ìÈ¯¤Ç¶ÉÌÌ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ëÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎôÀª¤«¤éÃ¦¤·¡¢¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¸å¤â¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¹â¤µ¤È±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇØÈÖ¹æ4¤ÏÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤ÎDF¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¥Ã¥µ¹âÅÄFC U-15¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Åö»þ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯²Æ¤Î´ôÉì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤Î1Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Á´Á³¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬µÛ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ØËÍ¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÀèÇÚ¤âÊ£¿ô¿Í¤¬¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À»ÏÂ³Ø±à¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¤¹¤ë¤ÈÃæ³Ø3Ç¯¤Î²Æ¡¢Îý½¬»²²Ã¤ò·Ð¤Æ¤¹¤°¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¸Ä¿Íµ»¤ò¤è¤êËá¤¤¿¤¤¡£ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Æþ³Ø¸å¤¹¤°¤ËCB¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡ÖCB¤È¤·¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À»ÏÂ³Ø±à¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ¸µ¤Ç¼õ¤±¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÁê¼ê¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î»þ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ä¥¥Ã¥¯¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥¯¤âÉð´ï¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À»ÏÂ³Ø±à¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÂÇ³«ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì£Êý¤ò¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¡¢¥ê¥º¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Íø±×¤Ï¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ³Î²½¡£Â¸µ¤òËá¤¯Ëµ¤é¡¢¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ä¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ½³¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼çÎý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¹ÈÇòÀï¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¡£360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ä¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤â¡¢°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢CB¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤â¤è¤êÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢ÁªÂò»è¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢Àµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÂ¸µ¡¢¥¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁÏ°Õ¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½ÐÈÖ¤ò¤Ä¤«¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£CB¤È¤·¤Æ¤ÏÃö¸ÔÏ¡ÂÀÏº¡¢Àî¾å°íÌé¤ÎÉÔÆ°¤Î3Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤ÎÊÉ¤¬¹â¤¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°ÅìËÌÁ°´ü¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¸å´ü¤«¤é¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¸¢¤Ç¤â2²óÀï¤ÎÆÁÅç»ÔÎ©Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÁª¼ê¸¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÃö¸Ô¤«¤éÇØÈÖ¹æ4¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¡Ö¾å¼ê¤¯¤Æ¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Çº£Ç¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ÈÁª¼ê¸¢¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤ËÉ¬¤º¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ»¹ªÇÉ½¸ÃÄ¤Î¥ê¥º¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢À»ÏÂ¥«¥é¡¼¤ÈÆÈ¼«¤Î¥«¥é¡¼¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇâÁ¤¯¤â½Â¤¤¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë