°ÛÎã¡ª£Í¡½£±½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÏÃÂê¤ÎÂç²¦¡¡·ëÀ®£±£±¤«·î¤Ç¥ë¥ß¥Í½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î£Í¡½£±¡Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î·ëÀ®£±Ç¯ÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Âç²¦¤¬Íè·î£·Æü¤Ë¡¢¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ç½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÌ¡ºÍÂç²¦¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëÀ®£±£±¤«·î¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¸ì¤ë¥ë¥ß¥Í£ô£è£å¤è¤·¤â¤È¤Ç¤Î½éÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥Ü¥±¤Î»³Æâ¿ÎÊ¿¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÅÏÊÕ¥Ý¥Ã¥È¤â¡Ö»³Æâ¤¬¥ë¥ß¥Í¤Ç¡ÊÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¤¬¡¢Äê°÷¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬½¸¤Þ¤êÂ¨´°Çä¡££²¿Í¤Î¿´ÇÛ¤¬Û¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ã¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬²ò»¶¡£¿·¤¿¤ÊÁêÊý¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»³Æâ¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È³èÆ°¤Î¸å¤Ë¡¢ºòÇ¯Àµ¼°¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£·è¤á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³Æâ¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕ¤â¡Ö»³Æâ¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÇÚ¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤Þ¤µ¤ËÁê»×Áê°¦¤Î¥¿¥Ã¥°ÃÂÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é£·¤«·î¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë½à·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ÛÎã¤Î²÷¿Ê·â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¨¤¤¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ÏÃ£À®´¶¤è¤ê¤â²ù¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢»³Æâ¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê·Ý¿Í¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï£·¡Á£¸ËÜ¤Î¿·¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢Â¿Ë»¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³Æâ¤â¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î£Í¡½£±¡Ë·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¤³¤³¤Ç°ìÈÖµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¤À¡£
¡¡¿´¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¡¦ÇÛ¿®¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£»³Æâ¤â¡ÖÅ¾Çä¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¿¤Ó¤·¤í¤À¤é¤±¤Î£²¿Í¤«¤éº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ê¸ÅËÜ¡¡Éö¡Ë
¡¡¢¡Âç²¦¡Ê¤À¤¤¤ª¤¦¡Ë¡¡»³Æâ¿ÎÊ¿¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¦¤¸¤ó¤Ú¤¤¡Ë¥Ü¥±Ã´Åö¡Ê£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£³Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡Ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¥Ý¥Ã¥È¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡Ë¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯£´·î£²£¶Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¡££²£°£²£µÇ¯£´·î£±Æü¤Ë·ëÀ®¡£