¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ Powered by ÆüËÜÅý°ì¡×¤¬¡¢Amazon Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£Á´3ÏÃ¤¬°ìµóÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶ËÆ»¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¯Âç¿Íµ¤±ÇÁüºîÉÊ¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤ÎÀ©ºî¥Áー¥à¤¬±ÇÁü¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î12Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3/Î¶¤¬Ç¡¤¯3³°ÅÁ Dark Ties¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÅý°ì¡×¤Ç¼ç±é¡¦Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÌ³¤á¤ëËÜµÜÂÙÉ÷(¶ÍÀ¸°ìÇÏ Ìò)¡¢ËÜµÜ¤È¤È¤â¤Ë¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë»³¸ý¾Í¹Ô(¿¿Åç¸ãÏ¯ Ìò)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÃ«°ìÇî(¶Ó»³¾´ Ìò)¡¢¾¾ÅÄ¸Æó(°ËÃ£¿¿ Ìò)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
