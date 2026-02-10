ÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¡Ö£³Ê¬¤Î£²¡×Ä¶¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¼«Ì±¡¢ÅöÌÌ¤Ï¡ÖºÆ²Ä·è¡×¤Ë¿µ½Å¤«¡Ä¶¯¹Ô¤Ê¤é¡ÖÀ¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¾·¤¯¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£¸ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢ÁíÄê¿ô¤Î¡Ö£³Ê¬¤Î£²¡×°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤òÃ±ÆÈ¤Ç³ÎÊÝ¤·¡¢»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤ò½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ²ñ±¿±Ä¾å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÏºÆ²Ä·è¤ËÍê¤é¤º¤ËÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¤Ï£¹ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÅÞËÜÉô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¿ô¤ò¤¿¤Î¤ó¤ÇÌµÍý¤ËÊª»ö¤òÄÌ¤¹»ÑÀª¤Ï¿µ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤âÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¡ÊÏ¢Î©»²²Ã¤Î¡Ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÄÉµá¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢»²±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤Ïº£²ó¡¢£³£±£¶µÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²¡Ê£³£±£°¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£·ûË¡£µ£¹¾ò¤Ï¡¢»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤ä¡¢£¶£°Æü°ÊÆâ¤ËµÄ·è¤µ¤ì¤º¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤·ÈÝ·è¡×¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½°±¡¤Ç£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬¤¢¤ì¤ÐºÆ²Ä·è¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆ²Ä·è¤Ï¡¢½°»²¤ÇÂ¿¿ôÇÉ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¤Í¤¸¤ì¹ñ²ñ¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Îã¤¬Â¿¤¤¡£Ê¡ÅÄÆâ³Õ¤À¤Ã¤¿£²£°£°£¸Ç¯¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ç¤Î³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎµëÌý³èÆ°ºÆ³«¤Î¤¿¤á¤Î¿·¥Æ¥íÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¤¬»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÎËãÀ¸Æâ³Õ¡¢Âè£²¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ò´Þ¤á¡¢£³Æâ³Õ¤Ç·×£±£¸·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÎòÂåÆâ³Õ¤ÏÍÞÀ©Åª¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡££±£µÇ¯¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Î»²±¡¿³µÄ¤¬ÌîÅÞ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÄ¹°ú¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜ¼óÁê¤Î²¼¤ÇºÆ²Ä·è¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¼«Ì±¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âºÆ²Ä·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÀ¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¤â¾·¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¶ä¹ÔÁíºÛ¤Ê¤É¤Î¹ñ²ñÆ±°Õ¿Í»ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢ºÆ²Ä·è¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ï¡¢Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬º£¸å¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëË¡°Æ¤Ê¤É¤ÇºÆ²Ä·è¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡°Æ¤ä³°¹ñ¿ÍÅÚÃÏ¼èÆÀµ¬À©¶¯²½Ë¡°Æ¡¢¹ñ´úÂ»²õºá¤ÎË¡À©²½¤Ê¤É¤ò¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À®Î©¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ê¤É¤¬È¿ÂÐ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£