½÷Í¥»°¸¶±©°á¡Ê23¡Ë¤¬¡¢13Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£»°¸¶±é¤¸¤ëÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ã»Ò½÷Í¥¤Î¥·¥¤¥Ê¤Ï»Å»ö¤òÊü¤ê½Ð¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¡ÊÃæÀî¾¡½¢¡Ë¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Î¤·ÊüÂê¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤â¥¹¥Þ¥Û¤â»ý¤¿¤º¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤º¤ËÀäË¾¤¹¤ë¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»°¸¶¤È±§²ìÆá·ò°ì´ÆÆÄ¡Ê41¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
»°¸¶¡Ö±Ç²è¤Î¼ç±é¤Ï»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁ´ÊÔ¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¼ã´³µ¿¤Ã¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
»£±Æ¤Ï°ìºòÇ¯¤Î8·î¡£
±§²ìÆá¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡¢¤Á¤é¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
Çä¤ì¤Ã»Ò¼ã¼ê½÷Í¥¥·¥¤¥Ê¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Î¤·ÊüÂê¡£¼èºà¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¡£
»°¸¶¡ÖºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¤¥Ê¼«¿È¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤¬¤É¤¦¤»¡¢ºîÉÊ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ï¥×¥í¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥«¥À¥«¥º¥Á¥«¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤Î¤Ï¼ã¤Æü¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤Î¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×È¯¸À¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£
±§²ìÆá¡Ö¥ª¥«¥À¥«¥º¥Á¥«¤Ï¡¢Á´¤¯Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âô¿¬¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¡¢Æ¬¤Ë¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ØÊÌ¤Ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×
½é¤á¤Æ¤Î³¤³°»£±Æ¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£
»°¸¶¡Ö»ä¤ÏÁ´¤¯±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÌõ¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡£³Ú¤·¤¤¤ò°ìÈÖ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¤·ÊüÂê¤Î¥·¥¤¥Ê¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ç¤ä¤±¼ò¤ò¤¢¤ª¤ë¡£
»°¸¶¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤±¼ò¤Þ¤Ç¤â¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¤Í¦µ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
»°¸¶¤Ï½é¤Î±Ç²è¼ç±é¡£
±§²ìÆá¡Ö¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìºòÇ¯¸ø³«¤Î¡Ø¤ß¡¼¤ó¤Ê¡¢±§Ãè¿Í¡£¡Ù¤Ç¡¢¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¹¤´¤¯¸½¾ì¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ï¥é¥Ö¥³¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥³¥á¤Ã¤Æ°ì¼ï¤Î¡È¶ÚÎÏ¡É¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢Íý²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡¢Íý²ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¸½¾ì·Ð¸³¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯Á´ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤Ï¡¢±§²ìÆá´ÆÆÄ¤Î15ËÜ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±§²ìÆá¡ÖÈà½÷¤ÏËÍ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¤ò¤È¡£¿Í¤È¤·¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÇËÌÇ¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÇËÌÇ¤·¤¿¤éËÜÅö¤ÎÇËÌÇ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¡¢¤ª¼Çµï¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤ËÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¤½¤·¤Æ²°³°¤Ç¤â¥í¥±»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
»°¸¶¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼«Í³¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢¸°¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ»ÙÅÙ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÆÆÄÌò¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡£
±§²ìÆá¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤ÏËÝÌõ¤Ê¤·¤ÇÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¡¼¥°¥ëËÝÌõ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¡×
¢¡»°¸¶±©°á¡Ê¤ß¤Ï¤é¡¦¤¦¤¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë9·î22Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£20Ç¯¡ÊÎá2¡Ë¡ÖÂè7²óÆüËÜÀ©Éþ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç½÷»Ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£21Ç¯WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¤³¤³¤í¤Î¥Õ¥Õ¥Õ¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡»ö¸ÎÊª·ï4¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯TBS¡Ö»ä¤¬¥Ò¥â¤ò»ô¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡£160¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£
¢¡±§²ìÆá·ò°ì¡Ê¤¦¤¬¤Ê¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë¡¡1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë4·î20Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀÄ³ØÂç·Ð±Ä³ØÉôÂ´¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ03Ç¯ÉñÂæ¡ÖROAD¡¡ÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤À¤é¥µ¥è¥¦¥Ê¥é¡×¡¢04Ç¯±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¼ç±é¡¢06Ç¯±Ç²è¡ÖÃå¿®¥¢¥êfinal¡×¡¢10Ç¯NHKÂç²Ï¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¡£08Ç¯±Ç²è¡ÖÈ¯¶¸¡×¤Ç½é´ÆÆÄ¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Ï16Ç¯¡Ö¹õ¤¤Ë½Æ°¥Ï¡¼¥È¡×¡¢18Ç¯¡Ö¥µ¥é¥ÐÀÅ¼ä¡×¡¢19Ç¯¤Î¡ÖËâË¡¾¯Ç¯¡ù¥ï¥¤¥ë¥É¥Ð¡¼¥¸¥ó¡×¤Ï20Ç¯¡ÖÅ¾¤¬¤ë¥Ó¡¼¶Ì¡×¡¢22Ç¯¡Ö°ÛÊª¡Ý´°Á´ÈÇ¡Ý¡×¡¢23Ç¯¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¦¥£¥ë¡¦¥Æ¥¢¡¦¥¢¥¹¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡£168¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£