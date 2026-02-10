¹ñÆ»4¹æ¤ÎÌðÈÄIC¡ÊÅìËÌÆ»¡Ë¡£¤³¤³¤«¤éËÌ¤Ï2¼ÖÀþ¤È¤Ê¤ë¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë

¡¡ÆÊÌÚ¸©¤¬2026Ç¯1·î¡Ö¤È¤Á¤®¤ÎÆ»Ï©¡¦¸òÄÌ¥Ó¥¸¥ç¥ó2026¡×¤ÎÁÇ°Æ¤òÈ¯É½¡£¹½ÁÛÏ©Àþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖËÌ´ØÅìËÌÉô²£ÃÇÆ»Ï©¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£

¡ÚÃÏ¿Þ¡¦¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖËÌ´ØÅìËÌÉô²£ÃÇÆ»Ï©¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¹

¡¡ËÌ´ØÅìËÌÉô²£ÃÇÆ»Ï©¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÎËÌÉô¤òÅìÀ¾¤Ë·ë¤Ó¡¢¹ñÆ»4¹æ¤«¤é¾ïÈØÆ»¤ò±Û¤¨¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î±è´ß¥¨¥ê¥¢¤òÁö¤ë¹ñÆ»6¹æ¤Ø¤È»ê¤ë¹½ÁÛÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£¹ñÆ»4¹æ¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤ÏÅìËÌÆ»¤¬ÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ï¾ïÈØÆ»ÊýÌÌ¤ØÈ´¤±¤ëÅìÀ¾¼´¤ÎÆ»Ï©Ï©Àþ¤¬¼å¤¯¡¢¤Þ¤¿Å´Æ»ÌÖ¤â¶õÇòÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¹ñ¤¬2021Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¹­°èÆ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¿Þ¤Ë¤â¹½ÁÛÏ©Àþ¤È¤·¤Æµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÂçÅÄ¸¶»Ô¤Î¹ñÆ»4¹æ¤«¤éÅì¤Ø¡¢¹ñÆ»461¹æ¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¡¢Æá²ÑÀîÄ®¡¢°ñ¾ë¸©Âç»ÒÄ®¡¢°ñ¾ë¸©¹âÇë»ÔÉÕ¶á¤Ë»ê¤ë¥ë¡¼¥È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦°ñ¾ë¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡ÖËÌ´ØÅìËÌÉô²£ÃÇÆ»Ï©À°È÷Â¥¿ÊÆ±ÌÁ²ñ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸©¤ä¹ñ¤Ø¤ÎÆ¯¤­¤«¤±¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤È¤Á¤®¤ÎÆ»Ï©¡¦¸òÄÌ¥Ó¥¸¥ç¥ó2026¡×¤Ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤Ù¤­¹½ÁÛÏ©Àþ¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¸©ÅìÉô¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¯Ï©Àþ¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤¯¤Ð¡¦È¬¹Â½Ä´Ó¡¦Çò²ÏÆ»Ï©¡×¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÌ´ØÅìËÌÉô²£ÃÇÆ»Ï©¡×¤È½½»ú¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Î¶õÇòÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©ÅìÉô¤Ë·×²è¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤éÏ©Àþ¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£