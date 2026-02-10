¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¡¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤ÏÏ¢ÇÆÆ¨¤¹¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¡Ê29¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¡Ê29¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæÂ¼Áª¼ê¡£KÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë103.5m¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó³¬Æ²Áª¼ê¤â100m¤òÄ¶¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¥¬¥Ã¥Ä¥Ü¡¼¥º¡£
¤½¤·¤ÆÁ°²ó¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï1ËÜÌÜ¡¢100.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¡¢Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬6°Ì¡¢¾®ÎÓÁª¼ê¤¬7°Ì¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤¬10°Ì¤È¡¢3¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î2²óÌÜ¡£10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢1²óÌÜ¤è¤ê¤âÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤¹¤âÃåÃÏ¤¬ÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¾®ÎÓÁª¼ê¤Î2ËÜÌÜ¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·104m¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤â¤¤ì¤¤¤Ë·è¤á¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆó³¬Æ²Áª¼ê¤Ï2²óÌÜ¡¢106.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¡¢½é½Ð¾ì¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¡§
¥á¥À¥ë¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤ÏËÜÅö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉã¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤È¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿Æ¤À¤Ã¤¿¤êÅö»þ¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤Ï8°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´Áª¼ê¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£