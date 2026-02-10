IVE¡¦¥ì¥¤¡¢¡È´éÌÌ¥É¥ì¥¹¡É»Ñ¤Ç¸«¤»¤¿°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡ÖÉ¡·ì½Ð¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
IVE¤Î¥ì¥¤¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥ì¥¤¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢»ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥¤¡¢°Õ³°¤Ê¡È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¡É
¼Ì¿¿¤Î¥ì¥¤¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿Ã¸¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È²ÚÔú¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¼êÂ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÑ³¤¯¥É¡¼¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡ÖÉ¡·ì½Ð¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢2·î23Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVIVE+¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹Í½Äê¤À¡£