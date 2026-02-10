¡Ö¸ª¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×µÒÆ±»Î¤Î¸ýÏÀ¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÄÃËÀ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤µ¤ßÆÍ¤»É¤·¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤«¡¡ÃË¤òÂáÊá¡¡»°½Å
10Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢µÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈ¯Ã¼¤ËÃËÀ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤òÆÍ¤»É¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢52ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎËÇ°×¶È¡¢ÅÄÃæÍ¦ºî¤³¤ÈÍûÍ¦ºîÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍûÍÆµ¿¼Ô¤Ï10Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤¹¤®¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÀ¾¿·ÃÏ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÆ¬¤Ë¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤µ¤ß¤òÆÍ¤»É¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¿Í¤Ç°û¿©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸ª¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ýÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍûÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£