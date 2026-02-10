¡Ú£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¢¤Ê¤¼¡ÖÊÌ¡¹¤Î¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç2026Ç¯1·î17Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤òÃµ¤¹¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÃËÀ¡á¥í¥¤¥¿¡¼
ÃæÅì¾ðÀª¤Ï¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¡×¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£100Ç¯Á°¤Î¡Ö3ËçÀå³°¸ò¡×¤ä¡Ö¥·¥ª¥Ë¥º¥à¡×¡¢¡Ö2¹ñ²È²ò·è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢GLOBE+¤Ç¡¢2023Ç¯12·î18Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤¶¤Ã¤¯¤êÍ×ÅÀ
1. ÂÐÎ©¤Îº¬¸»¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö3ËçÀå³°¸ò¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÌ·½â¤·¤¿ÌóÂ«
2. ²¤½£¤Ç¤Îº¹ÊÌ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¥À¥ä¿Í°ÜÌ±¤¬Áý²Ã
3. Å±Âà¤òµá¤á¤¿¡Ö¹ñÏ¢·èµÄ¡×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î²ò¼á¤Î°ã¤¤¤ÇÛ£Ëæ¤Ë
4. ¥¬¥¶ÃÏ¶è¤òÃ¯¤¬Åý¼£¤¹¤ë¤«¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤ë
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
1,¡¡Ì·½â¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö3ËçÀå³°¸ò¡×
Á´¤Æ¤Îº®Íð¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹³°¸ò¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÏÅö»þ¡¢ÀïÁè¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ»°¤Ä¤ÎÌ·½â¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Ø¤ÎÈ¿Íð¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡Ö¥¢¥é¥Ö¿Í¹ñ²È¤ÎÆÈÎ©¡×¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¡Ê¥Õ¥µ¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¶¨Äê¡Ë
¥æ¥À¥ä¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¹ñ²È¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤Î·úÀß»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¡Ê¥Ð¥ë¥Õ¥©¥¢Àë¸À¡Ë
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥í¥·¥¢¤È¡Ö¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤ÎÅÚÃÏ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ¬¤±¹ç¤¦¡×¤ÈÌ©Ìó¡Ê¥µ¥¤¥¯¥¹¡¦¥Ô¥³¶¨Äê¡Ë
¡Ý¡Ý¤³¤¦¤¤¤¦¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤Ê¡Ö3ËçÀå¡×¤¬¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯Áè¤¤¤Î¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2,¡¡¡Ö¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡×¤È¥æ¥À¥ä¿Í°ÜÌ±¤ÎµÞÁý
¥¤¥®¥ê¥¹Åý¼£²¼¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¥æ¥À¥ä¿Í°ÜÌ±¤¬µÞÁý¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ñ²È¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡Ö¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±¿Æ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅö»þ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥æ¥À¥ä¿Íº¹ÊÌ¤äÇÓÀÍ¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²°º¬¤Î¾å¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÃÆ¤¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Êº¹ÊÌ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Ü½»¡£¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÆ±¾ð¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1947Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï3ËçÀå³°¸ò¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò¡Ö²ò·èÉÔÇ½¡×¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤³¤ÎÅÚÃÏ¤òÆó¤Ä¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊ¬³ä·èµÄ¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·ú¹ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3,¡¡¡ÖThe¡×¤ÎÍÌµ¤Ç²ò¼á¤¬³ä¤ì¤¿¹ñÏ¢·èµÄ¤ÈÏÂÊ¿¤ÎºÃÀÞ
¥¢¥é¥ÖÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤ÏÂç¤¤¯¡¢1947Ç¯¤ËÂè1¼¡ÃæÅìÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö»þ70Ëü¿Í¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬½»¤à¾ì½ê¤òÄÉ¤ï¤ì¤ÆÆñÌ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1967Ç¯¤ÎÂè3¼¡ÃæÅìÀïÁè¸å¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï¡Ö¹ñÏ¢·èµÄ242¡×¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÀêÎÎÃÏ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ÑÊ¸¤Î¡ÖÀêÎÎÃÏ¡Êterritories¡Ë¡×¤ËÄê´§»ì¡ÖThe¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Å±Âà¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀêÎÎÃÏ¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö°ìÉô¤ÎÀêÎÎÃÏ¡×¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡¢²ò¼á¤ËÍ¾ÃÏ¤¬»Ä¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÂ¦¤Ï¤³¤Î·èµÄ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1988Ç¯¤Ë¡ÖÆÈÎ©¡×¤òÀë¸À¤·¤¿ºÝ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤òÉ½ÌÀ¡£1993Ç¯¤Ë¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¡Ö¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¡×¤¬·ë¤Ð¤ìÏÂÊ¿¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4,¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¡Ö2¹ñ²È¡×
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¼ùÎ©¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÈá´ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ª¥Ë¥º¥à±¿Æ°¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁÅª¤Ê¥æ¥À¥ä¹ñ²È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò»ÙÇÛ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡ÖÈóÌ±¼çÅª¤Ê¹ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡¢¡Ö¹ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¬Î¥¤·¤Æ2¤Ä¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5,¡¡Ã¯¤¬¥¬¥¶¤ò¼£¤á¤ë¤Î¤«¡©
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¤Î¼ùÎ©¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¡¢À¾´ßÃÏ¶è¤ò¼£¤á¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»ÃÄê¼«¼£À¯ÉÜ¤È¤ÎÊ¬Îö¾õÂÖ¤ò¤¢¤¨¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯10·î¤Î¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë´ñ½±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤ò¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤È·è¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃ¯¤¬Åý¼£¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®Íê¤ÎÄã²¼¤·¤¿¼«¼£À¯ÉÜ¤¬Ìá¤ë¤Î¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬´ØÍ¿¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢½Ð¸ýÀïÎ¬¤¬¡Ö2¹ñ²È²ò·è¡×¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼·¡¤ê
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1¹ñ²È¸½¼Â¡ÊOne State Reality¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£À¯¼£Åª¤Ë¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î°Â¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤äÇÀ»ºÊª¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼Ò²ñ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¼Â¼Á¡Ö1¤Ä¤Î¹ñ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸¢Íø¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯1·î¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ê¥ó¥±¥óÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬¡Ö2¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ³²¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õ°Ý»ý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÃæÅì¾ðÀª¤ò¸«¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é
ÊÆ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç1993Ç¯9·î13Æü¡¢¥ª¥¹¥í¹ç°Õ¤Ë½ðÌ¾¸å¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥óÊÆÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢°®¼ê¤ò¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥é¥Ó¥ó¼óÁê¡ÊÆ±¡¢º¸¡Ë¤ÈPLO¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¡Ë¤Î¥¢¥é¥Õ¥¡¥ÈµÄÄ¹¡ÊÆ±¡¢±¦¡Ë¡á¥í¥¤¥¿¡¼Ä«Æü¿·Ê¹ GLOBE+World Now
¤Ê¤¼¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ë¤Ï2¹ñ²È²ò·è¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤«¤éÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²òÀâ¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ï¤Ê¤¼¡Ö2¹ñ²È¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©¥¬¥¶ÃÏ¶èÅý¼£¤Î¹ÔÊý¤Ï
´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
ÆçÃæÆþ»î¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î»´¾õ¤òÉ½¤¹»í¡¡¶µÆ¬¤Ë½ÐÂê°Õ¿Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¥æ¥À¥ä¸¦µæ¤ÎÎò»Ë²È¥é¥Ö¥¥ó»á¤ËÊ¹¤¯¡¡»ä¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òÈãÈ½¤¹¤ëÍýÍ³
Ê¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¤Ë30¥«¹ñÄ¶»²²Ã¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¼çÆ³¡¢³Æ¹ñ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ëÂÐ±þ
¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¹ñ²È¾µÇ§¤ò¡×¥¢¥Ã¥Ð¥¹»á¡¢¥¬¥¶ÏÂÊ¿·×²è¤Ë´ØÍ¿¶¯Ä´¡Ö1Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡û¡û¡×¥·¥ê¡¼¥º
Ë»¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿³¤³°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊó¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç²ñÏÃ¤Î¥Í¥¿¤ä½¢³è¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤äµÙ·ÆÃæ¤Î¡È¤¹¤¤Þ»þ´Ö¡É¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Îº£¡×¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¡¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é