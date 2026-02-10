¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¤¬¥Ç¥·¥å¥ï¥ó¥Ç¥ó¤ÈÆ±ÅÀÆ¼¥á¥À¥ë¡¡»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤ÎÄÁ»ö¡¡46Ç¯Á°¤âÆüËÜ¿Í¤¬Ê¬¤±¹ç¤¦
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¡ÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS107¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ê2026Ç¯2·î10Æü¡¡¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ï¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬101¥á¡¼¥È¥ë¡¢106.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î266¡¦0ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£106¥á¡¼¥È¥ë¡¢107¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤À¥°¥ì¥´¥¢¡¦¥Ç¥·¥å¥ï¥ó¥Ç¥ó¡Ê34¡á¥¹¥¤¥¹¡Ë¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î2¿ÍÆ¼¥á¥À¥ë¡£2¿Í¤Ï¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¤ÇÆ±ÅÀ¥á¥À¥ë¤Ï»Ë¾å2ÅÙÌÜ¡£1980Ç¯¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥ÉÂç²ñ¤ÎÃË»Ò70¥á¡¼¥È¥ëµé¡Ê¸½¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ë¤Ç¡¢È¬ÌÚ¹°ÏÂ¡ÊËÌ³¤Æ»Âó¿£¶ä¹Ô¡Ë¤¬¥Þ¥ó¥Õ¥ì¡¼¥È¡¦¥Ç¥Ã¥«¡¼¥È¡ÊÅì¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È249.2ÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢2¿Í¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ê¥¦¥¢¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ç¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó³¬Æ²¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±Î¨¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤«¤é¾®¤µ¤¤Âæ¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£2ËÜ¤È¤â¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤Ã¤¿¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»þ¤ÎÈÄ¤Î³«¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£