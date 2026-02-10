Å¹°÷¤ËŽ¢Çä¤êÀÚ¤ìŽ£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤é¤ì¤º¢ªÃæ³ØÀ¸Â©»Ò¤Ë¤âÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡¡40Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï¡©¡ÚÌ¡²è¡Û
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¸º¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±óÎ¸¤ä¾ï¼±¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ê¤é¡×¤È¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÇË¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©ºß½»£Ã¤µ¤ó¡Ê40Âå¸åÈ¾¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡ÖºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¡¢¾¯¤·¿Þ¡¹¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥À¥á¸µ¤Ç¤â°ì±þÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»ä¤Ï¸ü¤«¤Þ¤·¤¤¤Î¡©¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡¢¤½¤³¤Ï½ÀÆðÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©
C¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÅ¹¤·ÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍÑ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
C¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¡¢¤Õ¤È¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤é¡¢¥¢¥µ¥¤¡¼¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤½¤¦»×¤¤¡¢¥Ð¥Ê¥ÊÈ´¤¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Å¹°÷¤Ï°ì½Ö¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾å¤Î¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢C¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤òº¤¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤«¤é¤â¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤ä¤á¤Æ¤è¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ê¤é¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤Ã¤Æ°ã¤¦¤â¤Î¤òÍê¤ó¤À¤À¤í¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Ê¤¼°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢C¤µ¤ó¼«¿È¤â¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
ÊÌ¤ÎÆü¡¢C¤µ¤ó¤Ï¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ¯¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Íó¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤ÎC¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ãë¿©¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÀäÂÐ°û¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤Ë¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÇÊÌ¤Î¤ªÅ¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×
·ë²Ì¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¤Ç¤·¤¿¡£C¤µ¤ó¤Ï¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¤Ç²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µö²Ä¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢Ê¹¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¼ã¤¤º¢¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈC¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤äËÜÇ½¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢·Ú¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¸ýÌ£¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î°ì¸À
¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿C¤µ¤ó¤Ï¡¢´Å¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ºÃÏÉ½¼¨¤äÀâÌÀÊ¸¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢»×¤ï¤º¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿Å¹°÷¤Ë¡Ö°ì¸ýÌ£¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Ï¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âC¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òÍ§¿Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Â¨ºÂ¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¿Þ¡¹¤·¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ª¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡É¤À¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ¡¹¤·¤µ¤ÏÎô²½¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿Ê²½¤«
C¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÂç¤¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥À¥á¸µ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡ÖÊ¹¤¯¤³¤È¡×¤È¡ÖÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î¶³¦¤¬¾¯¤·Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿Þ¡¹¤·¤µ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡¢Å¬±þÎÏ¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¤Ï¡¢¸«¤ëÂ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
C¤µ¤ó¤Ïº£¤â¼«Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Úµò¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ÊÁ°¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÇÈ ÊæÇµ·½¡Ë