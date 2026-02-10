Åß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö»³·Á¸©¤ÎÂì¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¶ÌÎü¤ÎÂì¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2026Ç¯Ä´ºº¡Û
Ç¯»Ï¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¿´ÀÅ¤«¤Ë¼«Á³¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÅß¡£À¡¤ó¤À¶õµ¤¤È¿¼¤¤Àã¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»³·Á¸©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÂì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯Î®¤ìÍî¤Á¤ë¿å¤ä¡¢ÀÅ¤«¤ËÅà¤ê¤Ä¤¯´äÈ©¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ËÈóÆü¾ï¤Î»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï1·î28Æü¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Åß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö»³·Á¸©¤ÎÂì¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜÄ´ºº¤ÏÁ´¹ñ250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ï²óÅú¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î°Õ¸«¤òÃÇÄêÅª¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¢¨Åß´ü´Ö¤Î½üÀã¤ÏÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¤Ë¼Â»Ü¡£Ê¿Æü¤ËË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ö¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ÈÉ¹¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö»³·Á¸©Æâ¿ï°ì¤ÎÄ¾ßÆ¤¬Åß¤Î´¨¤µ¤Ç´°Á´¤ËÉ¹·ë¤·µðÂç¤ÊÉ¹¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤½¤êÎ©¤Ä¸÷·Ê¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¤·¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿É¹¤ÎÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂì¤Î»Ñ¤Ï¿ÀÈëÅª¤ÇÅß¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢É¹ßÆ¤È¤Ê¤ë·Ê¿§¤òµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÀî¤Î¸þ¤³¤¦´ß¤«¤é¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¶äÀ¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Çò»å¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤ëÂì¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡ÖÅßµ¨¤ÏÂìÁ´ÂÎ¤¬Åà·ë¤·¡¢ÀÄÇò¤¯µ±¤¯µðÂç¤ÊÉ¹Ãì¤ËÊÑ¤ï¤ëÀä·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨µ»öÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¶ÌÎü¤ÎÂì¡¿57É¼2°Ì¤Ï¡Ö¶ÌÎü¤ÎÂì¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼òÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ÌÎü¤ÎÂì¤Ï¡¢Íîº¹63m¤ò¸Ø¤ë»³·Á¸©¶þ»Ø¤ÎÌ¾ßÆ¤Ç¤¹¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ°Ï¤Ï¿¼¤¤Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Âì¤Î¿å¤·¤Ö¤¤¬Åà·ë¤·¤ÆÁñ¸·¤ÊÉ¹¤Î·Ê´Ñ¤ò·ÁÀ®¡£¿ùÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸·Åß´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ¤±¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Çò»å¤ÎÂì¡¿82É¼1°Ì¤Ï¡ÖÇò»å¤ÎÂì¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åß¤Ï¼þ°Ï¤ÎÀã·Ê¿§¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤ÎÇò¤µ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¡£·ã¤·¤µ¤è¤ê¤âÀÅ¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÅß¤Î»Ñ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
