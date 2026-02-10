Æü»º¡Ö¥¯¡¼¥ÚÈÇ¤Î¥·¡¼¥Þ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿!? 4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÀè¿Êµ»½Ñ¡ßÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºÇ¹âµé¡È2¥É¥¢¡É¥¯¡¼¥Ú¡ª Áá¤¹¤®¤¿Ì¾¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤Ï¡©
ÃÎÅª¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÂç·¿2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú
¡¡2025Ç¯10·îËö¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊEV¤ä¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Î¥·¥ç¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÍÚ¤«¤ËÀè¼è¤ê¤·¤¿¡ÖÁá¤¹¤®¤¿Ì¾¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡ÖºÇ¹âµé¥¯¡¼¥Ú¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Æü»º¤¬1991Ç¯¤Î¡ÖÂè29²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡ÖTRI-X¡Ê¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡Öµ»½Ñ¤ÎÆü»º¡×¤¬ºÇ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢SUV¤¬Á´À¹¤ò·Þ¤¨¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Èµ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¿´¤òÂª¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡¼¥Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿À¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¤µ¤é¤Ë¾åµé¥¯¥é¥¹¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ä¶¤ä°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤Î¹âµé¼Ö¤¬ÄÉµá¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤ËÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´Ä¹4995mm¡ßÁ´Éý1900mm¡ßÁ´¹â1350mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤Ï¡¢Åö»þ¡Ö¥·¡¼¥Þ¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¹ñ»º¹âµé¥»¥À¥ó¤ÎÄºÅÀ¡¢½éÂå¡Ö¥·¡¼¥Þ¡×¤µ¤¨¤â¾å²ó¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¹ñ»º¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎµðÂç¤Ê2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê´ñÈ´¤ÊÁõ¾þ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¡¢Î®Îï¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌÌ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ï¡¢¸å¤Ë»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ñ¡¼¥ÉJ.¥Õ¥§¥ê¡¼¡×¤äËÌÊÆ¸þ¤±¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£Q45¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡¢ÃÎÅª¤Ç¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÎÍ¥²í¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤ÏÅö»þ¤ÎÆü»º¤¬»ý¤ÄºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î²ô¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢µðÂç¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅ°Äì¤·¤¿·ÚÎÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ320ÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ë4.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥¿¥Î¡¼¥ëº®¹çÇ³ÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤È´Ä¶ÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢Á°Êý¤Î¥«¥á¥é¤È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÏ©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò»öÁ°¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï©ÌÌ¾õ¶·¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤Îå°Ýß¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤Þ¤¿¶Ë¾å¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¤ë4ºÂ¤ÎÀìÍÑËÜ³×¥·¡¼¥È¤ä¡¢±óÊý·ëÁüÅÅ»Ò¥á¡¼¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë5ÁØ¹½Â¤¤ÎÎ©ÂÎ¥¢¥Ê¥í¥°¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÆÃÀ½¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆ°ºîÂ®ÅÙ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆüËÜÉñÍÙ¤Î¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»²¹Í¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¤è¤¦¤Ç¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Êµ¡³£¤ÎÆ°¤¤Ë¡Ö¾ð½ï¡×¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿³«È¯¿Ø¤Î¾ðÇ®¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È¯É½Ä¾¸å¤Ë¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¡¢·Êµ¤¸åÂà¤ÎÇÈ¤¬¹âµé¼Ö»Ô¾ì¤òÄ¾·â¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥é¥¤¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÈÎ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¤¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Èá±¿¤Î¥¯¡¼¥Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ø¤ÎÄ©Àï¿´¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¸½Âå¤ÎÆü»º¼Ö¤ÎÃæ¤Ë³Î¤«¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£