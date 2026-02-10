Â¼¾å½¡Î´¡¡¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¡È¸í¿¢¡É1Æü¤Ç½¤Àµ¤òÊó¹ð¡¡MUNETAKI¢ªMUNETAKA¤Ç¡È¤¤¤¤¤Í¡É
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤Ç¡È¸í¿¢¡É¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÁ°Æü¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡ÖMUNETAKI¡¡MURAKAMI¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ËÜÍè¤Ï¡ÖMUNETAKA¡×¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÜÍè¤Î¡ÖMUNETAKA¡×¤Ë½¤ÀµºÑ¤ß¤Ç¡¢1Æü¤Ç¡È¸í¿¢¡É¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òÉ½¤¹¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç2ÆüÏ¢Â³¼«¼ç¥È¥ì¡£¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤È¡¢»°ÎÝ¤Î°ÌÃÖ¤ÇÏ¢Æü¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á°Æü¤ÏÊáµå¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤âÈäÏª¡£¥Î¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡ÖTired¡ÊÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢½¼¼Â¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢Ìó50Ê¬´ÖÂÇ¤Á¹þ¤ß¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤¿¡£