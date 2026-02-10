¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«¤é3¿Í¤¬¼«¼çÎý½¬¡¡»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤â¥¥ã¥ó¥×ÃÏ
¡¡¡Ú¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Çºòµ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜÀª3Áª¼ê¤¬9Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ËÎå¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Ï13Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£µ¨½é¤á¤Æ¸ø¤ÇÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£Ìó90¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¸å¡¢Ã»¤á¤Îµ÷Î¥¤ÇÁê¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÊÑ²½µå¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤ÏÊÉÅö¤Æ¤äÌó90¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¤ò¹Ô¤¤¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È»³ËÜ¤Ï3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£