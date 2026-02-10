Å·³¤Í´´õ¡¢¥Ý¥¤³è¤Ë¤¤¤½¤·¤à¡¡¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ý¥¤³è¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°Õ³°¤È½îÌ±ÇÉ¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅ·³¤Í´´õ
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ»þÂå¤Î¸åÇÚ¡¦ºÌµ±¤Ê¤ª¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤È¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤¿¤ê¤È¡¢¥Ý¥¤³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ä¤¿¤é¤È¶â¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤È¡¢Ëè²ó¥¹¥¤¡¼¥ÄÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÊª¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇÉ¬¤ºiPSºÙË¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
