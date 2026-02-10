Ãæ¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ·×²è¤ò¤±¤óÀ©¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË¬Ãæ¤ò¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î4·î¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤ò¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï6Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢4·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤ò¡ÖÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÁí³Û111²¯¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó1Ãû7000²¯±ß¡Ë¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉð´ïÇäµÑ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤µ¤é¤ËÈôÍè¤¹¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇË²õ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥ª¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÇäµÑ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áí³Û¤ÏºÇÂç200²¯¥É¥ë¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ½è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬4·î¤ÎË¬Ãæ¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤ÎÉð´ïÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ²ñ¤Ø¤ÎÄÌÃÎ¤ò±ä´ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£