10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË19:00¡Á20:10)¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤ÈµÜÀîÂçÊå¤¬¼«Í³¤¬µÖ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯¡¢¡È³¹ÁÏÀ®100Ç¯¡É¤ò·Þ¤¨¤ëÅìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¤È¥²¥¹¥È¤ÎµÜÀî¤¬³¹¤ò»¶ºö¤·¡¢È¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤ÈÆæ¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Í³¤¬µÖ¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡È¼«Í³¤¬µÖ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡É¤òË¬¤ì¤¿°ì¹Ô¡£Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤«¤éÈ¯Å¸¤·¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÀè¿ÊÅª¤ÊÀ¾ÍÎÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï²°¾å¤Ë¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÎ®¹Ô¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÀÐ¸¶¤Ï¡¢ºÊ¤Î¼Â²È¤¬¤³¤Î¶á¤¯¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢µÁÍý¤ÎÊì¤¬¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³!¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤Î¤¹¤·Å¹¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇµÁÊì¤¤¤Á²¡¤·¤ÎÉÊ¤ò»î¿©¤·¤¿ÀÐ¸¶¤È¾®Àô¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤Ì£!¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¹Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤ªÅ¹¡Ö¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¥»¥¤¥³¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤â¡£³«Å¹»þ¤Ë¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀÐ¸¶Íµ¼¡ÏºÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ç¤Î¾¾ÅÄ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£¡Öº£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¯¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÀÐ¸¶¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤ä²ÈÂ²¤Îµ²±¤Ë¿¨¤ì¤¿¾®Àô¤Ï¡¢¡ÖÎÉ½ã¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤Ë¤Ï¡× ¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¾®Àô²È¤Î¡È³°¿©»ö¾ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾®Àô¤ÏÉã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº¸µÁíÍý¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²£¿Ü²ì¤Ç¤Î³°¿©¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈAÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈBÅ¹¤Ë³Ñ¤¬Î©¤Ä¡É¤È¤¤¤¦¤·¤¬¤é¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
