¡¡½÷Í¥¡¦ÍÕ·îÎ¤½ïÆà¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÁªµó·ë²Ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¡¢¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Ê¤¤·îÍËÆü¡×¤È»ä¸«¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡ô¤Í¤³¤¹¤¿¤°¤é¤à¡¡¡ô¤Í¤³¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡¡¡ô¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡ô¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼½÷¤Î»Ò¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢Ç¤òÊú¤¤¤¿»Ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¤âÈþ¤Ü¤¦¤Ï·òºß¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¥»¥ì¥Ö¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡×¡ÖÈþ¿Í¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ÍÕ·î¤Ï£±£¹£¹£²Ç¯¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢£¹£³Ç¯£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖµÖ¤Î¾å¤Î¸þÆü°ª¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï±Ç²è¡Ö¼Ì³Ú¡×¡ÖÛæ¤Î¾ë¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¡¦¥¾¥ë¥²¡×¤Ê¤É¡££²£°£°£´Ç¯£²·î¤Ë¡ÖÎ¤½ïºÚ¡×¤«¤é¡ÖÎ¤½ïÆà¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¡ÈËâÀ¤Î½÷¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¬¡¢£±£¸Ç¯¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤¿¡£