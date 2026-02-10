¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¡×¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦À¶¿åÇ¸Çµ³ñ¡¡ÀèÇÚ¤È¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½ÕÊª¸ì
¡¡Ä¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ10¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿³Ø¹»¸øÇ§¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö7¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡×¡Ê¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¡Ë¡£2Ç¯À¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¶¿åÇ¸Çµ³ñ¡Ê¤Î¤Î¤«¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é3Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿2Ç¯´Ö¡£¤½¤Îµ°À×¤ò¹ï¤ó¤À¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ÖËÍ¤é¤¬ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡×¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½Êü¤Æ¤ë¡¢ÑëÆáÅª¤Ç¤¤¤Æ³Î¤«¤Êµ±¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¿ä¤·ÌÌ¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡Ìµµ¡¼Á¤Ê²ñµÄ¼¼¡£·Ö¸÷Åô¤Î²¼¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤¬¤ï¤º¤«¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£ÇØ¶Ú¤Ï¶ÛÄ¥¤òÂÓ¤Ó¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²»³Ú¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¶õµ¤¤Ï¤Õ¤Ã¤È´Ë¤à¡£
¡¡1´üÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÁÃ¡£¤½¤³¤Ë2Ç¯À¸¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¸½ºß¤Î10¿Í¡£Â´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë3Ç¯À¸¤Ø¸þ¤±¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìËç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë³èÆ°µÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤¿¾Ú¡×¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤Î±ü¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¥¢¥ª¥Ï¥ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡×¡£¤Ò¤È³ØÇ¯¾å¤Î·ëÀ®¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Î©¾ì¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤Ï¿¼¤¤¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈËÍ¤¿¤Á¡É¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡¢¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢öËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò ½Õ¶õ¤ËÉÁ¤¯¡½¡½
¡¡¡Ö½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤ÇËÜÍè¤Ê¤é¡Ø»ä¤¿¤Á¡Ù¤È¸À¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØËÍ¤¿¤Á¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÄ½Õ´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯»Ñ¡£¸½Ìò¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯Ç¯À¤òÂÓ¤Ó¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÊÌ¤äÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿ÉáÊ×Åª¤ÊÀÄ½ÕÁü¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤À¤Ã¤¿2025Ç¯4·î¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤é¥¢¥ª¥Ï¥ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡×½éÈäÏª¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥µ¥Ó¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏË¬¤ì¤¿¡£Ã¯¤«¤¬Â¥¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Öwow wow wow¡×¤È²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬µÒÀÊ¤Ç°ìÀÆ¤ËÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÈäÏª¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤º¤Ã¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡£»ë³¦¤òËä¤á¿Ô¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡£¸ÄÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤10¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿§¤ÏÃÄ·ë¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÂ¤¤¤ò¾È¤é¤¹Åô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸°ì¿§¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë²£´é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤¬º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄ¹¿È¤Î167cm¤È¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿±é·àÉô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ¤ÈÆ°¡¢¶¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀÄ½Õ¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¤Þ¤Ã¤µ¤é¥¢¥ª¥Ï¥ë¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡È¤¢¡¢ÀÄ½Õ¤·¤Æ¤ë¤¾¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡×¡£¤½¤³¤ËÌÂ¤¤¤äµõ¾þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ç3Ç¯´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î½Ö´Ö¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¡¢ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤À¤±¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¡×¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÊõÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤Ï2Ç¯À¸¤¬Â´¶È¤¹¤ëÍè½Õ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Þ¤Ç¡¢À¶¿å¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥ë¡×¤Î¸÷¤ò¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤â¤Þ¤Ö¤·¤¯Êü¤ÁÂ³¤±¤ë¡£