¡Ö¹â»Ô°ì¶¯¡×»þÂå¤ÎÅþÍè¤«¡¢µðÂçÍ¿ÅÞ¤Þ¤È¤á¤ë½Å¤¤ÀÕÇ¤¡Ä¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ØÅÞÆâ¤Çº¬¶¯¤¤¿µ½ÅÏÀ
¼«Ì±¡¡Îò»ËÅªÂç¾¡¡ã¾å¡ä
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀ¯¼£À¸Ì¿¤ò¤«¤±¤¿½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òÎò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤¿À¯¼£¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤ë¡£¡¡¡¡
¡¡¡þ
¡¡¡Ö¹ñÌ±¤«¤é¡ØÀ¯ºöÅ¾´¹¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¡Ù¤ÈÎÏ¶¯¤¤·Á¤ÇÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£½Å¤¤¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×
¡¡¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤É´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤Ø¤Î¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤¹¤ë·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿½°±¡²ò»¶É½ÌÀ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤«¤é¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ÁªµóÀï¤Ç¤ÎÁÊ¤¨¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¹â»ÔÀûÉ÷¡×¤¬ÀÊ´¬¤·¤¿Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£²ò»¶»þ¤Ë¤Ï¼«Ì±Æâ¤Ç¤âÃÏ³ê¤êÅª¤Ê¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªµóÀï¤ËÆþ¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¼óÁê¿Íµ¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï¸ø¼¨Æü¤Î£±·î£²£·Æü¡¢¼«¿È¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»Ù±ç¼Ô¤«¤é¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¼óÁê¤Î±éÀâ²ñ¾ì¤Ï¼ýÍÆ¿Í¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¼ã¤¤Ä°½°¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡ÖÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¼óÁê¤¬°ì¿Í¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ²ò»¶¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÁªµó¤ò¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡×¡£ÅÞ»ÍÌò¤Î°ì¿Í¤Ï¤³¤¦Áí³ç¤·¤¿¡£¼óÁêÃ±ÆÈ¤ÎÎÏ¤Ç¼«Ì±¤òÉüÄ´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â»Ô°ì¶¯¡×»þÂå¤ÎÅþÍè¤òÍ½¸«¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö¼óÁê¤¬²¿¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç·è¤á¤ë·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤ë¤Èº¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼óÁê¤Ï¼«¿È¤Ç¸ÄÊÌÀ¯ºö¤òËá¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢ÅÞ¼¹¹ÔÉô¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¤¢¤Þ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃúÇ«¤ÊÅÞÆâµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¼óÁê¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤Ç¡Ö¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¡×¤È¼«Ì±¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¼óÁê¤Ï¼Â¸½¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤¬¡¢½ÅÄÃ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤¿ÎòÂå¤ÎÀ¯¸¢¤¬¹ñ¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´ð´´ºâ¸»¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¸ºÀÇ¤Ø¤Î¿µ½ÅÏÀ¤¬º¬¶¯¤¤¤¿¤á¤À¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¯¸¢±¿±Ä¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÈÅÞ¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ë¡£¼óÁê¤¬À¯¼£¤Î»Õ¤È¶Ä¤°°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Ï¡Ö°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡×¤Ç¡ÖÀ¯¸¢¤¬ÍÉ¤é¤°¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦»þ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¤é¤¬ÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿µðÂçÍ¿ÅÞ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¡£µá¿´ÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»ØÆ³ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÛÏÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢»þ¤ËÈ½ÃÇ¤òÊÑ¤¨¤ë½ÀÆð¤µ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£Ä¹´üÀ¯¸¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Îº¤Æñ¤ÊÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÊÀ¯¼£Éô¼¡Ä¹¡¡³¤Ã«Æ»Î´¡Ë