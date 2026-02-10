Çö¤¯¤Æ¤¯¤Ó¤ì¤¿¹ø¼þ¤ê¤Ø¡££±Æü10²ó¡Ú¸úÎ¨ÎÉ¤¯¥¦¥¨¥¹¥È¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥Ë¡¼¥¢¥Ã¥×
¡Ê£±¡ËÎ¾¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¼ê¤ò¹ø¤Î²£¤ËÃÖ¤¡¢½Å¿´¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤·¤ÆÎ¾µÓ¤òÊ¢¶Ú¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë°ÌÃÖ¡Ê¾²¤«¤éÌó40ÅÙ¡Ë¤Ë¾å¤²¤ë
¡Ê£²¡Ë£µÉÃ°Ì¤«¤±¤ÆÎ¾¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ÆÂÎ¤Ë¶á¤Å¤±¡¢Â³¤¤¤Æ£µÉÃ°Ì¤«¤±¤ÆÎ¾¤Ò¤¶¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡Ê£±¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤¹
¢¥Î¾¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¿¤Ð¤·¤¹¤ëºÝ¤Ë¤«¤«¤È¤¬¾²¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê10²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÊ¢¶Ú¤ÈÂÎ´´¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤É¹ø¼þ¤ê¤Î°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ã¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º´Æ½¤¡§¥³¥·¥Ð¥Õ¥¦¥¿¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä