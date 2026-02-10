¡ÖÂç¿ÍÈþ¿Í¤µ¤ó¡£ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿27ºÐ¥¹¥Î¥Ü¡¼½÷»Ò¤Î¡È°ã¤¦»Ñ¡É¤ËX¶Ã¤
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¡¦Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ï2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Îµ´ÄÍ²í¡ÊISPS¥¹¥¡¼&¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥Á¡¼¥à¡Ë¤¬½Ð±é¡£Â¼À¥¤Ø¤Î½ËÊ¡¤È¤È¤â¤ËÀã¾å¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Â¼À¥¤Ï1ËÜÌÜ¤Ë¡¢Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ËÀ®¸ù¡£89.75ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢2ËÜÌÜ¤Ï72.00ÅÀ¤Ç¹ç·×161.75ÅÀ¡£171.00ÅÀ¤Î¥æ¡¦¥¹¥ó¥¦¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ë¡£3ËÜÌÜ¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤ò´°àú¤Ë¥á¡¼¥¯¡£89.25ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿µ´ÄÍ¤ÏÂ¼À¥¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò½ËÊ¡¡£3ËÜÌÜ¤ÇÄ©¤ó¤ÀÂçµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¸µ¡¹¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¼¤«¤é¤ÎÆÍ¤¾å¤²¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÀã¾å¤È¤Ï°ã¤¦27ºÐ¡¦µ´ÄÍ¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¡£¡Öµ´ÄÍÀè½µ¡¢¶¥µ»Ãæ¡á¤¹¤Ã¤Ô¤ó²Ä°¦¤¤¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éÃæ¡áÂç¿ÍÈþ¿Í¤µ¤ó¡£ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤âÎÉ¤¤¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ´ÄÍ²íÁª¼ê¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¡×¡Öµ´ÄÍ²í¤µ¤ó¤Ã¤ÆGTO¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¹â¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë