¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¿Ù¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The Elec¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤ÎÄ¶Çö·¿¥¬¥é¥¹¤ÎÊÝ¸îÁØ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ©ÌÀ¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î³°Áõ¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ì¡¼¥È¡ÊPET¡Ë¤ÈÆ©ÌÀ¥Ý¥ê¥¤¥ß¥É¡ÊCPI¡Ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï½ý¤äÇËÂ»¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ä¶Çö·¿¥¬¥é¥¹¤Î¾å¤Ë½ÀÆð¤Ê¥Ý¥ê¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Samsung¤Ê¤É¤ÏPET¥Õ¥£¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏCPI¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£CPI¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÉ½ÌÌ¹ÅÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÑ½ýÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PET¤è¤ê¤â¹â²Á¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎLens Technology¤¬Ä¶Çö·¿¥¬¥é¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¹©Äø¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Î¤Û¤«¤ÎÉôÉÊ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤¹¤°ÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Source: The Elec via MacRumors
