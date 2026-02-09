[¼·ÊõËãíåÅò]½é½ÐÅ¹¤ÇÌ¾¸Å²°¥Þー¥éー¥¿¥ó¥Öー¥à²ÃÂ®¡ªËÜ³ÊÌôÁ·¥¹ー¥×¡ßÌµ¸Â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
ËÜ³ÊÇÉËãíåÅòÀìÌçÅ¹
Åì³¤¥¨¥ê¥¢½é¾åÎ¦¡ª
Ì¾¸Å²°¿ï°ì¤ÎÈË²Ú³¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±É±Ø¤Î¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤Î´ÇÈÄ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡©
º£²ó¤Ï¡ØHisaya-odori Park(µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à)¡Ù¤Ë2·î27Æü(¶â)¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡¢Åìµþ¤ÇÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç2007Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢19Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡ÖËãíåÅò(¥Þー¥éー¥¿¥ó)¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¼·ÊõËãíåÅò(¥Áー¥Ñ¥ª¥Þー¥éー¥¿¥ó)¡Ù¤ÎÅì³¤¥¨¥ê¥¢½éÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¡ÖËãíåÅò¡×¤ÏÃæ¹ñÈ¯¾Í¤Î¿É¤¯¤Æ¹á¤ê¹â¤¤¥¹ー¥×ÎÁÍý¡£
Åâ¿É»Ò¤ä²ÖÜ¥(Ãæ¹ñ»³Ü¥)¤Ê¤É¤Î»É·ã¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¤ä¶ñºà¤ò½Õ±«¤È¤È¤â¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥Ø¥ë¥·ー¤ÇÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø¼·ÊõËãíåÅò(¥Áー¥Ñ¥ª¥Þー¥éー¥¿¥ó)¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÄ¶´üÂÔÂç¤Ç¤¹¤Í¡£
±É±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¡ª
»Å»öµ¢¤ê¤â½µËö¥é¥ó¥Á¤â
ÃÏ²¼Å´µ×²°ÂçÄÌ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢±É±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷¤È¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Ç¤¹¡£
ÀÊ¿ô¤Ï29ÀÊ¤Ç11:00～23:00¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ¤·±Ä¶È(LO22:30)¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¤â¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¼·ÊõËãíåÅò¤È¤Ï¡©
ÁÏ¶È¼Ô¤¬¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇËãíåÅò¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¿©¤ÙÊâ¤¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ËÜ³ÊÇÉ¡£
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ä½ÂÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Ç57Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2026Ç¯1·îËö»þÅÀ)¡£
¥¹ー¥×¤Ï¡¢·Ü¤äµí¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤½Ð¤·¡¢ÇòÆ¦è×(¤Ï¤¯¤º¤¯)¡¦Æù·Ë(¤Ë¤Ã¤±¤¤)¡¦Íå´Á²Ì(¤é¤«¤ó¤«)¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿30¼ï°Ê¾å¤ÎÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£
ËèÆüÅ¹ÊÞ¤Ç»Å¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¤È»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç¸©»º¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÈËÌ³¤Æ»»º¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤«¤éºî¤é¤ì¤¿½Õ±«¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
½Õ±«¤ä¶ñºà¤òè§¤Ç¤ëºÝ¤Ë¤ªÅò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹ー¥×¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤â¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹ー¥×¤Î»ÝÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª
´ðËÜ¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÁª¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ
¡Ø¼·ÊõËãíåÅò¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿É¤¤¥¹ー¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ìÇÕ¤òºî¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¹¤Ï¡Ö¥¹ー¥×¡Ü½Õ±«¡×¤Ç620±ß¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
①¶ñºà¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥Æー¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤Ö50¼ïÎà°Ê¾å¤«¤é¼«Í³¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£
ÎÌ¤êÇä¤ê¤Ç²¿¤òÁª¤ó¤Ç¤â1g 3.1±ß¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÆÚÆù¡¦µíÆù¡¦ÍÓÆù¡¦¥¨¥Ó¡¦¥¤¥«¡¦¥¢¥µ¥ê¡¦¥Ñ¥¯¥Áー¡¦¤á¤«¤Ö¡¦¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Áー¥º¤Ê¤É¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¤ËËÉÙ¤Ç¤¹¡£
②¼¡¤Ë¿É¤µ¤ò0～10¿É¤è¤êÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ùー¥¹¤Ï0～3¿É¡£4～10¿É¤Þ¤Ç¤Ï88±ß¤º¤Ä¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤«¤é·ã¿ÉÂç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Âî¾å¤Ë¤Ï²ÖÜ¥¤ä¹õ¿Ý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬Î®¤ÎÌ£¤Ë¥É¥ó¥É¥ó¶á¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¡£
²ÖÜ¥¤Î¥Ó¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤·¤Ó¤ì´¶¤ä¹õ¿Ý¤Î»ÀÌ£¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«´¶¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Ì£ÊÑ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ë¤â´ò¤·¤¤·ò¹¯ÌÌ¤ÎÌ¥ÎÏ
ÈþÍÆ¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ
¡ÖËãíåÅò¡×ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤äÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â¤Ë¡¢ÈþÈ©¤ä»éËÃÇ³¾Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎËãíåÅò¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¥¥ì¥¤¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¾¸Å²°¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤É
ÆÈ¼«¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ
¿·Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÌ¾¸Å²°¤é¤·¤µ¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°ìÇÕ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤äµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
Ì¾¸Å²°¤Î¥ê¥Ôー¥ÈÉ¬»ê¤Ê
¿·¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´üÂÔÂç
¡Ø¼·ÊõËãíåÅò¡Ù¤Ï¡¢Åì³¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ³ÊËãíåÅò¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢µ×²°ÂçÄÌ¥Ñー¥¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÌôÁ·¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢¼«Í³¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ë¥·ー¡ßËþÂ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ä½µËö¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¤ª´«¤á¡£
Ì¾¸Å²°¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤´üÂÔ¤Î¿·Å¹¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§¼·ÊõËãíåÅòµ×²°ÂçÄÌ¥Ñー¥¯Å¹
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-15-14RAYARD Hisaya-odori Park2F
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://maratan.com/