¡ÚSTOP!°û¼ò±¿Å¾¡ÛÊ¡²¬Ž¥Çô²°Ä® ¹â¹»À¸2¿Í»àË´»ö¸Î¤«¤é15Ç¯ ¸©Æâ°ìÀÆ¡È°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¼èÄù¤ê¡É ¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾µ¿¤¤¤Ç2¿ÍÂáÊá
Ê¡²¬¸©Çô²°Ä®¤Ç¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤¬°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é9Æü¤Ç15Ç¯¤Ç¤¹¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç°ìÀÆ¤ËÆÃÊÌ¼èÄù¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ù»¡´±¥Î¥¤¥º¡Ö¸©·Ù¤Ç¤¹ °û¼ò±¿Å¾¤Î°ìÀÆ¸¡Ìä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¤´¶¨ÎÏ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹â¹»À¸2¿Í¤¬°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çô²°Ä®¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤«¤é9Æü¤Ç15Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸©Æâ¤ÎÈË²Ú³¹¤ä´´ÀþÆ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¸¡Ìä¤Ç¿Ü·ÃÄ®¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¢½©»³ÇîÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤ÈÃÛ¾åÄ®¤Î¼«¾Î¡¦ÅÅµ¤¹©»ö¶ÈÀ¾Â¼¶³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö15Ç¯Á°¤ÎÈá»´¤Ê»ö¸Î¤¬É÷²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦º£¸å¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£