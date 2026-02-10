¶áµ¦¤Çº£µ¨½é¤ÎÉ¹ÅÀ²¼10¡î°Ê²¼¡¡ÌÀÆü11ÆüÁáÄ«¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¡¡¾¯±«ÃÏ°è¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤Ë
º£Ä«(10Æü)¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÉ¹ÅÀ²¼10¡î°Ê²¼¤Îµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãë´Ö¤Ï´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü11Æü¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡×¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÏÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤Ê¤À¤ì¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÊý¡¢¾¯±«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ä«¤Ï¶áµ¦¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÉ¹ÅÀ²¼10¡î¤ò²¼²ó¤ë
ºòÆü(9Æü)¤ÎÄ«¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ä«(10Æü)¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤Çµ¤²¹¤òÂ¬¤ë¥¢¥á¥À¥¹64ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ä«¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤Î¹âÌî»³¤Ç¤Ï-10.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤ÆÉ¹ÅÀ²¼10¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸áÁ°7»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ç-0.2¡î¡¢µþÅÔ»Ô¤Ç-0.9¡î¡¢¿À¸Í»Ô¤Ç0.8¡î¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ï-2.9¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü10Æü¤ÏÆüº¹¤·¤ÈÆîÉ÷¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¡¡Å·µ¤¤Ï²¼¤êºä
º£Æü10Æü¤Ï¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¸·¤·¤¤Îä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤ÈÆîÉ÷¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãë´Ö¤Î´¨¤µ¤ÏÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÈÃë¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬15¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÑÀã¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Àã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Ê¤À¤ì¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÆîÉô¤Ç±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ìë¤ÏËÌÉô¤ÈÃæÉô¤Ç¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀÆü11Æü¤ÏÀã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö±«¡×¡¡ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤Ë
ÌÀÆü11Æü¡Ö·ú¹ñµÇ°¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬µª°ËÈ¾ÅçÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£8Æü¤Ï¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¹¤¯Àã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö±«¡×¤Ç¤¹¡£Ä«¤Þ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ï·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Å¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë²°³°¤Çºî¶È¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å¤â±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÑÀã¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Ê¤À¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°Ê¹ß¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢1·î¤ÏµþÅÔ»Ô¤ä¿À¸Í»Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢µÏ¿Åª¤Ê¾¯±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿½ê¤¬Â¿¤¤¤Û¤«¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤Ï¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·¡¢³é¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î±«¤Ç°ìµ¤¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£