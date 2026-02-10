¥×¥ì¥ß¥¢10ÈÖ¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥ì¥¬¡¼¥¹¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¾®¤µ¤¹¤®¤ë¥ì¥¬¡¼¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾®¤µ¤¤¥ì¥¬¡¼¥¹¡Ê¤¹¤ÍÅö¤Æ¡Ë¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡£¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ç¤Ïº£µ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¦¡£º¸Íø¤¤Ç¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥Æ¥ì¥Ó¡ÖESPN¡×¤¬¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇºÇ¾®¤Î¤¹¤ÍÅö¤Æ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²èÁüÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¬¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Í¤Î°ìÉôÊ¬¤·¤«ÊÝ¸î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¾®¤µ¤¯¡¢ÁÇºà¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊÛ·Ä¤Îµã¤½ê¡É¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¿´µö¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤ÏFW¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¥ã¥ë¥Ð¡¼¥È¡á¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶Ë¾®¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¬¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤ó¤ÇÁª¤ÖÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ý¥ó¥¸¡Ä¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¥É½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡×¡ÖFIFA¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥º¤Î²ø²æ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë