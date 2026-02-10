ÆüËÜ¿Í¤È²¤½£¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÈÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¡É¡¡ºÇ½ªÀï¤ÇPK·èÃå¡Ä¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡ÖÂç¾æÉ×¡×
±ºÏÂ¤ÎÊ¡ÅÄÀµÇî¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éPK¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿1993Ç¯¤È1994Ç¯¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2Ç¯Â³¤±¤ÆÇ¯´ÖºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¹øºÕ¤±¤Ö¤ê¤Ë¡ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¤ª²ÙÊª¡É¤Ê¤É¤È¾®¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢1995Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¤¤ê¤¤êÉñ¤¤¤µ¤»¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥Ã¥º¤È·ÉÊé¤µ¤ì¤¿FWÊ¡ÅÄÀµÇî¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á²ÏÌî Àµ¡Ë
¡¡Ê¡ÅÄ¤¬Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿1989-90¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ì¾Ìç¡¦»°É©½Å¹©¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊJSL¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ2Éô¤Ë´ÙÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢1Ç¯¤Ç¤Î1ÉôÉüµ¢¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë´ËµÞ¼«ºß¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¡Ä¡Ä¡£¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÉ¬¿ÜÍ×ÁÇ¤ò¤Û¤Ü»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿²÷ÂFW¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï30»î¹ç¤Î¤¦¤Á26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢36ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£2Éô¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤À¤Ã¤¿22ÅÀ¤òÂçÉý¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃ´¤¦ÍË¾³ô¤È¤·¤Æ°ìÌö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1993Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ×¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÏÓ¤ò¾å¤²¡¢4·î8Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÊÆ¹ñÂç²ñ¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¤ÎÁ´8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£5·î7Æü¤ËÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÆ±16Æü¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ë»²¿Ø¡£10·î15Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤ÏWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¤¡¢11·î6Æü¤ËJ¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®ÀèÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÄÂ¿»öÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÂç²þ³×¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤ÆÎ×¤ó¤À1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ç4ÆÀÅÀ¤ÈÄäÂÚ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤»¤ï¤·¤Ê¤¤³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç¾¤ÎFWÃìÃ«¹¬°ì¤¬³«ËëÀï¤Çº¸ÂÀÂÜ¤òÆùÎ¥¤ì¤·10»î¹ç·ç¾ì¡£Ê¡ÅÄ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ê¡¢¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤ÏÃ±¤Ê¤ë²á¿®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤é´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏWÇÕÍ½Áª¤¬¤¢¤Ã¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆÈÔ²ó¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁí³ç¤ÏÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤â¸Î¾ã¤¬Ä¹°ú¤25»î¹ç¤Ç6ÆÀÅÀ¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î7Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç³«»ÏÁá¡¹¤Ë±¦ÂÀÂÜ¤òÆùÎ¥¤ì¡£¤³¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÁÍ·ÂÎØ³«Â¸¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÂè1¹æÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿MFµÆ¸¶»ÖÏº¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ØÅÏ¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¼ê½Ñ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤¬10·î19Æü¤À¤«¤é5¤«·î°Ê¾å¤âÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤³¤½¼Á¤Î¹â¤¤»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡È3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ò´ü¤·¤¿1995Ç¯¤Ï¡¢MF¥¦¡¼¥Ù¡¦¥Ð¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Í¾¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨Æñ¤¤º¸Íø¤¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤ò¤ª¤¼¤óÎ©¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÎ¢¤ò¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡1990Ç¯WÇÕ¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿À¾¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÌ¾¼ê¡£1994Ç¯7·î¤Î²ÃÆþ¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²ø²æ¤òÊú¤¨¤Æ¤½¤í¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ï3»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬1995Ç¯¤ÏÊ¡ÅÄ¤â¥Ð¥¤¥ó¤âËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï52»î¹ç¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£Æ±»þÀèÈ¯¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ°´ü¡Ë¤¬20»î¹ç¤Ç¡¢¥Ë¥³¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¸å´ü¡Ë¤¬16»î¹ç¤¢¤Ã¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï52»î¹ç¤ÇPK¤ò24ÅÙ¤â³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á14²ó¤¬Ê¡ÅÄ¤Ø¤ÎÈ¿Â§¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¤¤¤Æ±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¥´¡¼¥ë¤Ï7»î¹çÌÜ¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢Âè15Àá¤«¤é¤Î5ÀïÏ¢È¯¤ä½ªÈ×¤Ë¤Ï3»î¹ç¤Ç5ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ê¡ÅÄ¤¬15ÅÀ¡¢¥Ð¥¤¥ó¤â11ÅÀ¤ò²Ô¤¤¤À¡£¥Û¥ë¥¬¡¼¡¦¥ª¥¸¥§¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢3-4-2-1¤Î¿Ø·Á¤«¤é·ø¿Ø¡¢µÕ½±¡¢Â®¹¶¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤³¤ì¤¬Ë¾³°¤ÎÁ°´ü3°Ì¤ÎÂçÌö¿Ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Á°È¾Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¤ò¤·¤Î¤°24ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¡£WÇÕ¥¤¥¿¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÆÀÅÀ²¦¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÎFW¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤À¡£
¡¡8·î12Æü¤Ë¸å´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê2ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Âè7Àá¤Þ¤Ç¤Ë9ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡11·î4Æü¤Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÈØÅÄ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¼çÌò¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£Ê¡ÅÄ¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ÏÁ°È¾18Ê¬¤È24Ê¬¤Ë·èÄêÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼ÔÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¡Ö1ÅÀ¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¡£»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç4ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¾ðÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬µÈÊó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤Ï²ø²æ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢±ºÏÂÀï¤òºÇ¸å¤ËÊì¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Øµ¢¹ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÈØÅÄÀï¤«¤é2»î¹çÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶Àï¤Ç1ÅÀ¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿VÀîºêÀï¤Î¸åÈ¾42Ê¬¡¢º¸¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¥¹¥¥é¥Ã¥Á¤ËÊÂ¤Ö31ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁ°´ü¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÅÀÌÜ¤À¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï11·î25Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î²£ÉÍ¥Õ¥ê¥å¡¼¥²¥ë¥¹Àï¡£2Ëü591¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏðêÂÌÅ·FW²¬Ìî²í¹Ô¤È2¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤·¤ã¤Ë¤à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾31¡¢35Ê¬¡¢¸åÈ¾5¡¢27Ê¬¤ÈÀä¹¥¤Î·Á¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½Å°µ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸åÈ¾28Ê¬¡¢²¬Ìî¤Î¹âÂ®¥É¥ê¥Ö¥ë¤òCBÂçÖÖÄ¾¿Í¤¬È¿Â§¤Ç»ß¤á¤ÆPK¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÊ¡ÅÄ¤ÏÊ¿¾ï¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤³¤Î1¤«·î¤Ç3ÅÙÂ³¤±¤ÆPK¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Î¾¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¤Æ²¼¤ò¸þ¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤«¤é½õÁö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾30Ê¬¡¢±¦Â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¡¢GK¿¹ÆØÉ§¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£32ÅÀÌÜ¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÌµ¿ô¤Î»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ9¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¼Õ°Õ¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÃ±ÆÈ¤ÎÆÀÅÀ²¦¤À¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡©¡¡¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò³Ý¤±¤¿¡£¡ÈÂç¾æÉ×¡É¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ½³¤Ã¤¿¡£PK¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤ÎËÍ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡32ÅÀ¤Î¤¦¤Á14ÅÀ¤¬PK¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢19²ó¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¼ºÇÔ¤Ï5ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£PK¿¦¿Í¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éPK¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈµáÆ»¼Ô¤Î¤´¤È¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ê¤é¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤¶â¸À¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê²ÏÌî Àµ / Tadashi Kawano¡Ë