JBL¡¢11Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ーºÇ¾å°Ì¡Ö4369¡×¡£Summit¤Îµ»½Ñ¤âÅêÆþ
¡ÖMODEL 4369¡×
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JBL¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ーºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖMODEL 4369¡×¤ò3·îËö¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï1Âæ176Ëü±ß¡£
Á°ÌÌ¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥Õ¥ë
°ÊÁ°¤ÎºÇ¾å°ÌMODEL¡Ö4367¡×¤«¤é11Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿Ê²½¡£Âç¸ý·Â¥¦ー¥Õ¥¡ー¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2¥¦¥§¥¤¹½À®¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Summit¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤âÂ¿¤¯ÅêÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4369¤«¤éãþÂÎ¤¬Âç·¿²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤Ï2¥¦¥§¥¤¤Ç¡¢15¥¤¥ó¥Á(380mm)¤Î¡Ö2219N Differential Drive¡×¥¦ー¥Õ¥¡ー¤È¡¢¡ÖD2830B D2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー + HDI¥Ûー¥ó¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Î2219Nd
¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Î2219Nd¤Ë¤Ï¡¢JBL¤ÎÆÃµöµ»½ÑDifferential Drive¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£3¥¤¥ó¥Á(75mm)¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥Ü¥Ó¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤¬2¤ÄÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶îÆ°ÎÏ¤¬Áý¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤Î½Å¿´°ÌÃÖ¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¥º¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢·ã¤·¤¯¿¶Éý¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÊÒÊý¤¬¥®¥ã¥Ã¥×¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿¶Æ°ÈÄ¤Ï¥Ô¥å¥¢¥Ñ¥ë¥×¥³ー¥ó¡£¥³¥Ã¥Ñー¥¥ã¥Ã¥×¤È¥·¥çー¥È¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸òÎ®¥¤¥ó¥À¥¯¥¿¥ó¥¹¤òÄã¸º¤·¡¢ÏÄ¤ß¤òÍÞÀ©¡£Ãæ°è¤ÎÌÀÎÆÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÂÓ°è¤Ç¤ÎµóÆ°¤â¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥²ー¥·¥ç¥ó¤ä¥¨¥Ã¥¸¤â²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥âー¥¿ー¤ÏFEA(Í¸ÂÍ×ÁÇ²òÀÏ)¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ¤ÇºÇÂç50%¤Î¿¶ÉýÀÇ½¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¥¦ー¥Õ¥¡ー¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ñー¤ò1Ëç¤«¤é¡¢2Ëç¤ËÁý¤ä¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥À¥ó¥Ñー¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Ä¾¿ÊÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢¹â¥¨¥¯¥¹¥«ー¥·¥ç¥ó»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈóÀþ·ÁÏÄ¤ß¤òÁê»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥ó¥Ñー¤ò1Ëç¤«¤é¡¢2Ëç¤ËÁý¤ä¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥À¥ó¥Ñー¹½Â¤
¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Î¥¥ã¥¹¥È¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤â¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥À¥ó¥Ñー¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤Êý¸þ¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌµ¤À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶õµ¤¤¬ÄÌ¤ë·ê¤òÁý²Ã¡£¼§µ¤²óÏ©¤ÎÈ¯Ç®¤ò¶õÎä¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÎäµÑ¡£¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¡¢ ¥¦ー¥Õ¥¡ーËÜÍè¤ÎÀÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£
º¸¤¬4369¤Î¥¦ー¥Õ¥¡ー¡¢±¦¤¬4367¤Î¥¦ー¥Õ¥¡ー¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¶õµ¤¤¬ÄÌ¤ë·ê¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÎäµÑÀÇ½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿
¹â°èÍÑ¤ÎD2830B D2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤ÎTeonexÀ½¥ê¥ó¥°¿¶Æ°ÈÄ¤ò2ËçºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤È¥Í¥ª¥¸¥à¼§µ¤²óÏ©¤òÅëºÜ¤·¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÇÛÃÖ¡£·Á¾õ¤òÄÉµá¤·¤¿¹Â¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥§ー¥º¥×¥é¥°¤Ç¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤¿²»¤ò½¸Ìó¤·¡¢SonoglassÀ½High Definition Imaging(HDI)¥Ûー¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊü½Ð¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î3¥¤¥ó¥Á¿¶Æ°ÈÄ¤ÈÆ±Åù¤ÎÊü¼ÍÌÌÀÑ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÁÎÌ¤È¥âー¥¿ー¥Õ¥©ー¥¹Èæ¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¡£¹â°è½ÐÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¹â°èÆÃÀ¤â¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ó¥°¿¶Æ°ÈÄ¤ò2ËçºÎÍÑ¤·¤¿D2830B D2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー
SonoglassÀ½High Definition Imaging(HDI)¥Ûー¥ó
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÂç·¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤òÂ¿¿ô¤Î¾®·¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ESR(Åù²ÁÄ¾ÎóÄñ¹³)¤òÄã¸º¤·¡¢µ¡³£ÅªÆ°ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥í¥¹¤ò¸º¾¯¤µ¤¿MULTICAP¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ø¤Î¿®¹æÅÁÃ£ÎÌ¤¬¸þ¾å¤·¡¢µöÍÆÆþÎÏ¤ÎÁýÂç¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Î²þÁ±¡¢Ä¶ÄãÏÄ¤ß¡¢¹â¤¤ÌÀÎÆÅÙ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
ãþÂÎ¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È»Å¾å¤²¡£25mm¸ü¤ÎMDF¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È²¼Éô¤Ë¤Ï16mm¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤òÄÉ²Ã¡£¹ç·×Ìó4cm¸ü¤Î·øÏ´¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï4367¤ÎÌó1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¾å²¼Êý¸þ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ë¤Ö¤è¤¦¤Ë2ËÜ¤ÎÊä¶¯¥Ö¥ìー¥¹¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¹äÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ê¶¦¿¶¤òÍÞ¤¨¡¢¥«¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÇÓ½ü¡£²»¤Î½ãÅÙ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤È¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¥ê¥¹¥Êー¤Î¼ª¤Î¹â¤µ¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦ÇÛÃÖ¡£¥¹¥Ôー¥«ー¤Î²¼¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃÖ¤«¤º¤ËºÑ¤ß¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¹¥ì¥ÕÊý¼°¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥ì¥Õ¥Ýー¥È¤ÏÁ°ÌÌ¤Ë2¤ÄÅëºÜ¡£¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢ÊÉ¤Î¶á¤¯¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓÉô¤Ë¤Ï¡¢Summit¥·¥êー¥º¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿IsoAcoustics¤Î¥¢¥¤¥½¥ìー¥È¥·¥ç¥ó¥Õ¥£ー¥È¤òÅëºÜ¡£²£Êý¸þ¤ÎÆ°¤¤òÍÞ¤¨¡¢¿¶Æ°¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸º¿ê¤µ¤»¤ëÀß·×¤Ç¡¢¾²ÌÌ¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÈ¿¼Í¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¡£¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÀµ³Î¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Summit¥·¥êー¥º¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿IsoAcoustics¤Î¥¢¥¤¥½¥ìー¥È¥·¥ç¥ó¥Õ¥£ー¥È¤òÅëºÜ
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¶â¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¢¥ó¥×¤ä¥Ð¥¤¥ï¥¤¥äーÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¡£Âç¸ý·Â¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥Ðー¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë
Âç¸ý·Â¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥Ðー¤âÉÕÂ°
²»¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë
JBL¤Î¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¥¸¥ã¥º¤òÃæ¿´¤Ë»îÄ°¡£¡ÖÀÐÀî¹ÈÆà / Off The Wall¡×¤ä¡ÖUlysses Owens Jr./Sticks¡×¤òÄ°¤¤¤¿¡£
15¥¤¥ó¥Á¥¦ー¥Õ¥¡ー¤«¤Ä¡¢Âç·¿²½¤·¤¿ãþÂÎ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¤ä¥É¥é¥à¤ÎÄã²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ï°µÅÝÅª¡£¿¼¤¯ÄÀ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÙ¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»°µ¤ÎË¤«¤µ¤È¡¢¥Ùー¥¹¤Î¸¹¤ÎÆ°¤¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¸«¤¨¤ë¥¥ìÌ£¤ÎÎÉ¤µ¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤Î¶îÆ°ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤ä¡¢ãþÂÎÁ´ÂÎ¤Î¹äÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤ÎÄã²»¤À¤í¤¦¡£ãþÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄã²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ÎÄã²»¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢D2830B D2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー + HDI¥Ûー¥ó¤Î¹â°è¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£²»Áü¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤Ø½Ð¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È´ã¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î²»¤¬¿§ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î¼Á´¶¤âÅÁ¤ï¤ëÃúÇ«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿ÍÅª¤ËSummit¥·¥êー¥º¤Ï¡ÈÍ¥ÅùÀ¸Åª¤ÊÈþ²»¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢4369¤Ï¾¯¤··¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢JBL¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¤é¤·¤¤¡¢ÌÄ¤ê¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢²»¤¬Á°¤Ë¥°¥Ã¤È½Ð¤ë¡ÈÇ®¤µ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢JBL¤é¤·¤¤¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤Î²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢¿§ÉÕ¤±¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ÏºÇ¿·¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¡£ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Æ±µï¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤À¡£
JBL¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥êー¥º
¡ÖAUDIO FESTA in NAGOYA 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï2·î14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Ì¾¸Å²°¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAUDIO FESTA in NAGOYA 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¥Ç¥â¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£AUDIO FESTA in NAGOYA 2026¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£