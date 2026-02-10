Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÖÉüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é6Ç¯¡Ä¡Ä¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¹âÉ¾²Á¡¡ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó
Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÎÅìµþ·úÊªBrillia HALLÂ¾¤Ç¸ø±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó－PYGMALION－¡×¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î19Æü¡¢Æ±¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÇÐÍ¥¡¦Ï»³ÑÀº»ù¤é¶¦±é¥¥ã¥¹¥È¤È¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Âô¿¬¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥¶¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡£35¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢1912Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¿ï°ì¤Î·àºî²È¤Ç¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þºî²È¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ðー¥Êー¥É¡¦¥·¥çー¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥æー¥â¥¢¤È¿Éíå¤ÊÈéÆù¤¬Íø¤¤¤¿·æºî´î·à¡£1913Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£ー¥ó¤Ç½é±é¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡Ö20À¤µª½éÆ¬¤Î±Ñ¸ì±é·à¤Î·æºî¡×¤È¤¤¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¤À¡£
Àè·î20Æü¤«¤éº£·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î22¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê4¸ø±é¡Ë¡¢ËÌ¶å½£¡Ê4¸ø±é¡Ë¡¢Âçºå¡Ê5¸ø±é¡Ë¤Ç¤Î¾å±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£Âô¿¬¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤ë¥·ー¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬½éÄ©Àï¤Ç¡¢·Î¸ÅÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
Âô¿¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥ï¥ë¥Ä¡ÄºÇ½é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡£¤·¤«¤·¡¢·Î¸Å¤òÀÑ¤à¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È°ì±þ¡¢¸«¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¡Ö2026Ç¯¤ÎÊúÉé¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Å»ö¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤â¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Âô¿¬¤È¤¤¤¨¤Ð2019Ç¯11·î¡¢¹çÀ®ËãÌô¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë»ö·ï¤ÎÂå½þ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢Åö»þ»£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤Î¹ßÈÄ¤Ê¤É¡¢½÷Í¥À¸Ì¿¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¡¢¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Âô¿¬¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾Ú¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÁû¤¬¤»¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï·òºß¡£º£·î27Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¡ô³È»¶¡×¤Ç¤â¥¹¥¯¥êー¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÌôÊª»ö·ï¤Îã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤ÏºÑ¤ó¤ÀÌÏÍÍ¤À¡£
Âô¿¬¤ÎÉñÂæÉüµ¢¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¡£¥¢¥¤¥É¥ë¾å¤¬¤ê¤ÎÂçº¬Ìò¼Ô¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ú¤â¤¢¤ë¤·¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤°µ´¬¤Î±éµ»¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÌôÊª°ÍÂ¸¤äÀ³ÊºÇ°¤Ç¤â±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤ÏÅ·À¤À¤È»×¤¦¡£±Ç²è¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉ¾²Á¤Î°Õ¸«¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Âô¿¬¤Ï¼«¿È¤Î¸øÈ½¤Ç¡Ö½÷Í¥Éüµ¢¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉüµ¢¤ò¸ì¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÏÂô¿¬¤ò¸«¼Î¤Æ¤º2024Ç¯2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤ÇÉüµ¢¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ïº¤Æñ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£